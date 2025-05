Pop pjevačica tvrdi da su je oteli izvanzeamljci: 'Ne morate se bojati, evo zašto'

Ruska pjevačica Katja Lel izjavila je da su joj izvanzemaljci ukrali zube dok je bila tinejdžerica. Međutim, što je ohrabrujuće, kaže da se ne moramo brinuti zbog invazije NLO-a jer će nas vratiti ako nas uzmu, piše Daily Star.

Ova 50-godišnja pop zvijezda prethodno je tvrdila da su joj zubi ukradeni tijekom susreta kada je imala 16 godina i da su oni spasili svijet od nuklearnog rata.

"Ne morate se bojati NLO-a. Ne morate se ničega bojati. Ukrali su me, ali su me onda vratili. Ako vas ukradu, vratit će i vas", uvjerava za ruske novine Katja.

Katja, pravim imenom Jekaterina Nikolajevna Čuprinina, ranije je ispričala da je kao tinejdžerica vidjela sjaj kroz prozor i da su joj "svi zubi nestali bez boli i krvi".

Tvrdila je da su izvanzemaljci ostavili njezinoj sestri sjećanje te da joj je rekla: "Otvori usta, nemaš zube."

„Sve smo vidjele, a nisu nam izbrisali sjećanja. Sad je to smiješno. Ali tada nije bilo krvi ni boli: šupljine su zarasle, kao da zubi nikada nisu ni bili tamo“, rekla je ranije.

Važno je postaviti granice

U novom intervjuu za ruske novine MK, priznala je da izvanzemaljci mogu biti "prilično agresivni" kada komuniciraju s ljudima, ali je rekla da ljudi trebaju rano postaviti granice s njima i da će vas poštovati.

"Odmah recite: 'Ne dopuštam vam da uzmete i ne dam vam nijedan od mojih organa'. Da sam za ovo znala od početka, onda bih im, vjerojatno, sa 16 godina zabranila. Odmah bih rekla: 'Ne dajem pristanak na to.' Ali tko bi znao?", kaže.

Katja, koja je prethodno rekla da je prepoznala izvanzemaljce koji su joj uzeli zube kada su mumificirani ostaci izvanzemaljaca pronađeni u Meksiku, priznala je da joj ne vjeruju svi, ali inzistira:

"To su ljudi koji su na niskim frekvencijama i koji ne rade na sebi. Mogu osuđivati, smijati se, ne shvaćajući što se krije iza toga. Znate, kažu: 'Ako to ne osjetimo, ne vidimo i ne čujemo, onda to ne postoji'. Ili neki također kažu: 'Ono što se znanošću ne može objasniti - ne postoji!'“

