Luđu priču od ove narednih dana zasigurno nećete čuti. Raspisali su se o njoj nigerijski mediji, a kaže da je 59-godišnji domorodački liječnik Godwin Ugeelu Amadu "uskrsnuo" dva dana nakon što su njegove kolege ustvrdile da je mrtav.

Storija koja sadrži istodobno elemente strave i utjehe odvila se na području lokalne uprave Toto, države Nasarawa, a medij prenose da je Amadu proglašen mrtvim u oko 6 sati ujutro 5. rujna 2022., nakon čega je njegovo tijelo prebačeno u mrtvačnicu.

Tamo je Amadu ostao dok su liječnici i članovi obitelji čekali dolazak njegova najstarijega sina iz Abuje, Jacoba Amadua, a kada je dva dana kasnije uslijedio pokop, uslijedio je totalni šok jer je Amadu ustao iz kovčega u kojem se nalazio dok su vršene posljednje pripreme prije posljednjeg ispraćaja na groblju.

Ljudi se razbježali u svim smjerovima

Možete zamisliti, prestravljena gomila razbježala se u svim smjerovima, mnogi među njima uvjereni da se Amadu vratio među nas kao duh, a glavni junak priče podijelio je svoje iskustvo s dopisnikom lista The Nation.

Ukratko, Amadu je otkrio da je u srpnju počeo osjećati bolove u prsima i nogama. Noge su mu bile natekle, a budući da terapija koju je sam sebi prepisao nije pomagala, njegovo dvoje najstarije djece u Abuji i jedna od njegovih kćeri u Lafiji natjerali su ga da požuri u Federalni medicinski centar u Keffiju.

Tamo je proveo dva tjedna, otpušten je ući uz tvrdnju da je zdrav, međutim tjedan dana kasnije snažna bol u prsima se vratila. Djeca su ga ponovo natjerala u privatnu bolnicu, prebačen je u Savezni medicinski centar u Keffiju, gdje su liječnici nakon bitke za njegov život zaključili da je izdahnuo.

"Otac mi je proglašen mrtvim dok sam putovao iz Abuje da ga vidim u bolesničkoj postelji. Stigao sam u bolnicu negdje oko 10 ujutro, već je bilo prekasno, a pogrebnik mi je dopustio da mu vidim lice. Tražili smo da ga se ne balzamira, te smo žurno krenuli u selu mobilizirati ljude da nam pomognu iskopati grob kako bismo ga pokopali unutar tri dana od smrti."

“7. rujna smo donijeli tijelo u selo u kovčegu, izložili ga na mjestu gdje je brinuo o svojim pacijentima, a on je iznenada ustao iz lijesa. Odjedanput smo svi primijetili da se kovčeg trese, a on se probudio i pridigao", prepričao je njegov sin Jacob i dodao:

"Iznenada sam osjetio olakšanje, preselio sam na drudi svijet"

“Skupio sam hrabrosti da mu priđem, a on isprva nije ništa govorio. Kasnije sam ga odveo u kupaonicu gdje se oprao, a nekoliko sati kasnije zatražio je hranu. Tada se opustio, a negdje u večernjim satima narednog dana počeo je malo pričati, rekao je sin.

Tijekom intervjua s dopisnikom The National Amadu je rekao da se ni danas ne može u potpunosti prisjetiti svega što se dogodilo, ali je kazao da jako dobro pamti da se u jednom trenutku previjao od bolova i koju sekundu kasnije osjetio olakšanje.

Mišljenja je Amadu, tada je preselio na drugi svijet.

“Zahvaljujem Bogu što mi je ponovno darovao život nakon što sam okusio smrt. Pravo je čudo što mi je Bog dao drugu priliku i mislim da ću dane koje mi je poklonio ponovno posvetiti njemu i propovijedanju njegov evanđelja.

"Ljudi, Bog je stvaran!"

Moje putovanje prema nebu bilo je mirno. Znam da se iznad mene otvorio oblak i da sam vidio nešto poput golemog zlatnog satelita u svemiru. Tamo me dočekao silno visoki anđeo. Imao je prekrasan mač i nešto poput zlatne kose. Kad sam se osvrnuo, uvidio sam da se iza njega nalaze još dva anđela, koji su u rukama su držali pamflete i knjige s Božjim riječima. Kratko su međusobno porazgovarali i pustili me u nebeski grad."

"Na ulasku u grad susreo sam prijatelja iz djetinjstva koji je umro prije 22 godine. Zvao se Choko Aguma. On je bio taj koji me proveo gradom u kojem su svi bili predani štovanju Boga. Vidio sam i nešto što je nalikovalo na prijestolje Božje te vam mogu potvrditi da sam otišao u raj, a ne u pakao ognjeni, i da sam se uspješno vratio uz hrabrost da propovijedam evanđelje do kraja svog života. Bog je stvaran!", rekao je u intervjuu Amadu i dodao intrigantnu opasku:

"Rečeno mi je da je Krist bio taj koji me probudio, da me uskrisio iz smrti".

Zemlju smrti opisao je kao mirnu, tihu i spokojnu. “Sve što sam vidio i doživio nagnalo me da se promijenim i vratim Kristu kao svom Spasitelju", prepričao je, između ostalog, donedavni "pokojnik".

Njegov sin je potvrdio da moli otkako se vratio:

"Majku je bilo strah, a i ja se pomalo još uvijek bojim. Čujte, gledao sam u mrtvo očevo tijelo, osobno kupio lijes, svjedočio kako ga u njega unose... Njegov povratak među žive me šokirao. Još uvijek sam bez riječi", zaključio je sin Jacob.