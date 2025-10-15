Ovo je najukletiji hotel u zemlji: U njemu zidovi šapuću priče koje lede krv u žilama

Na popločanoj, bajkovitoj ulici Mermaid Street u gradiću Rye, u Istočnom Sussexu, stoji hotel koji kao da je ispao iz nekog drugog vremena.

S drvenim gredama, nagnutim zidovima i prozorima koji gledaju na stoljetne krovove, The Mermaid Inn odiše šarmom i poviješću.

No, iza idilične fasade krije se reputacija najukletijeg hotela u Engleskoj, mjesta gdje se 600 godina burne povijesti osjeća u svakom hodniku, a neki gosti, čini se, nikada nisu otišli.

Njegovi podrumi datiraju iz 1156. godine, dok je glavna zgrada ponovno izgrađena 1420. Kroz stoljeća, gostionica je bila utočište za katoličke svećenike u bijegu, poprište pijanih mornarskih tučnjava i najozloglašenije sjedište nemilosrdne bande krijumčara iz 18. stoljeća, poznate kao Hawkhurst Gang.

Oni su koristili mrežu tajnih tunela i prolaza, od kojih neki i danas postoje, za svoje ilegalne operacije. S takvom prošlošću, nije ni čudo da zidovi šapuću priče.

Foto: Profimedia

Sobe s pogledom na onostrano

Vlasnica Judith Blincow, koja u hotelu radi već 43 godine, njegovu jezivu reputaciju smatra zabavnom, iako gosti to ponekad doživljavaju drugačije.

Ipak, unatoč (ili upravo zbog) priča, posjetitelji doslovno hrle u šest najukletijih soba hotela. Mnogi dolaze opremljeni detektorima duhova, planovima za seanse i igračkama za poltergeiste, a Judith im dopušta da rade što god žele.

Gotovo svaka od 31 sobe ima svoju priču, no neke su postale legendarne među lovcima na duhove.

Soba 16 (Elizabetanska spavaonica): Dvoboj do smrti

Možda najdramatičnija priča vezana je za sobu 16. Gosti su u više navrata prijavili da su se probudili usred noći uz zvukove zveckanja mačeva.

Pred njima se odvijala scena sablasnog dvoboja dvojice muškaraca odjevenih u modu 16. stoljeća. Borba uvijek završava isto: jedan muškarac probada drugoga, a pobjednik zatim vuče tijelo poraženog i baca ga kroz tajni prolaz u kutu sobe, koji je vodio u ono što je danas hotelski bar.

Jedan je gost čak postavio noćnu kameru i snimio neobjašnjivo kretanje mačeva i sjenovitu figuru u kutu sobe.

Foto: Profimedia

Soba 17 (Kingsmill): Hladnoća i stolica koja se njiše

Nazvana po Thomasu Kingsmillu, jednom od vođa bande Hawkhurst, ova soba navodno je proganjana duhom supruge drugog člana bande.

Njezina prisutnost očitovala se kroz iznenadni, ledeni val hladnoće koji bi ispunio prostoriju i staru stolicu za ljuljanje koja bi se sama od sebe počela njihati.

Brojni gosti bili su toliko uznemireni da su sobarice odbijale čistiti sobu same, a stolica je na kraju uklonjena kako bi se umirili posjetitelji.

Foto: Profimedia

Soba jedan (James): Dama u bijelom i duh koji izaziva svađe

Najpoželjnija je soba jedan (James), gdje navodno boravi duh koji izaziva svađe među parovima. Gosti često viđaju duha "Dame u bijelom" (ili sivoj boji) kako sjedi u stolici pokraj kamina.

No, prava drama nastaje kada parovi ostave odjeću na toj stolici. Neki tvrde da im je duh pomaknuo stvari, što dovodi do optužbi i svađa koje se, prema riječima vlasnice, nastavljaju sve do automobila.

Parovi često viču jedno na drugo nakon boravka, uvjereni da je onaj drugi napravio nered.

Ostali nemirni stanari

Popis neobičnih događaja se nastavlja. U sobi broj deset, bankar i njegova supruga probudili su se i vidjeli muškarca kako izlazi iz zida kupaonice; bili su toliko prestrašeni da su ostatak noći proveli u predvorju.

U sobi 19, američka gošća probudila se i zatekla gospodina u staromodnoj odjeći kako sjedi na rubu njezina kreveta. U baru je barmen dao otkaz nakon što su sve boce s police na drugom kraju prostorije same od sebe pale na pod.

Foto: Profimedia

Susret s neobjašnjivim

Jedan od najjezivijih događaja zbio se u sobi 15 (Dr. Syn’s Bedchamber). Medij je ondje održao seansu s pet članova osoblja. Upozorio ih je da će mu se, ako uspostavi kontakt, lice i glas promijeniti.

Na zaprepaštenje prisutnih, to se i dogodilo. Medij je objavio da je u sobu ušao lik s psom. Iako nitko nije ništa vidio, pozvao je svakog člana osoblja da ispruži ruku prema mjestu gdje je duh stajao.

Svi su, jedan po jedan, svjedočili kako im donji dio ruke nestaje u nečemu što je izgledalo kao sjena, te su potvrdili da su osjetili nešto nalik psećem krznu.