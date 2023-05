Dugo iŠČekivano finale Eurovizije na rasporedu je danas od 21 sat, a svi nade polažu u hrvatskog predstavnika za kojeg mnogi smatraju da ima priliku za veliki uspjeh. To dokazuje i činjenica da je Let3 neprestano skakao na kladionicama.

Tako se u petak ujutro nalazio na 13., a već poslijepodne na 11. mjestu.

Dobar plasman je još u prosincu prognozirala Vera Čudina u intervjuu za Net.hr. Tada još nije ni bilo poznato koja će pjesma ići na Euroviziju. Ipak, Vera je najavila kako ćemo poslati dobru "stvar".

"Jako je važno da se te pjesme krenu drugačije odabirati. Ja ne znam zašto se mi ne otkačimo. Mi smo toliko inovativni i idejni narod, ali kao da se ne usudimo otkačiti i poslati drugačije.

Mi da tako nešto napravimo i da se otkačimo, mi bismo jako visoko dogurali. Čak bi i prvo mjesto osvojili... Ali, dok do toga dođe, treba konzervu ipak i otvoriti", rekla nam je u prosincu Vera.

'Što luđe, to bolje'

A onda je u veljači na Dori odlučeno kako će Hrvatsku predstavljati ludi i zabavni Let 3 sa svojom inovativnom i drugačijom pjesmom 'Mama ŠČ!' Čini se kako je Vera uistinu pogodila.

Stoga smo je odlučili ponovno nazvati kako bismo vidjeli kakve zapravo šanse ima Hrvatska u finalu.

"Let 3 će se visoko plasirati. Po meni nisu pobjednici i neće biti prvi, ali će taj visoki plasman njih jako puno iznenaditi. Nastup će biti još luđi nego što je bio u prvoj polufinalnoj večeri. Rezultat će za njih i ostale biti zadovoljavajući i taj plasman će biti neočekivan.

Iznenadili su tom pjesmom. Što luđe, to bolje! Oni će zadovoljni otići iz Liverpoola. Čim smo mi krenuli u inovativne vode, eto nas u finalu", otkrila nam je Vera, a onda rekla i kako će se nešto dogoditi u završnici:

"Ne mogu reći da će biti neki incident, ali nešto mi ne štima u finalu. Ili neće biti dobro organizirani ili će biti svi kao da su pomahnitali. Kao jedna vibracija koja je toliko nabrijana. Nešto mi se ne sviđa. Međutim, namještaljka je..."

O Prljinoj zdravstvenoj situaciji: 'Nije baš u dobrom stanju'

Ukazala je i na to kako na ovogodišnjem izdanju Eurovizije ima mnogo plagijata, a među njima je i pjesma predstavnice Švedske, Loreen koja svoju zemlju predstavlja s 'Tattoo'. Ona inače slovi za glavnog favorita, uz predstavnika Finske.

"Riječ je o ABBA-i i njihovoj pjesmi 'Winner Takes It All'. Svaka čast Loreen, ali plagijat je. Svugdje je guraju i ima je na tri milijun strana. Međutim, hoće li pobijediti na Euroviziji? Sto posto će doći do namještaljke. Život je lijep dok postoji Eurovizija. Jer tko preživi Euroviziju, taj će jako dugo živjeti."

Osvrnula se i na zdravstveno stanje Zorana Prodanovića Prlje, koji se prehladio i muči ga glas.

"Njegova bolest bi se mogla jako rasplamsati. Neće se to jako osjetiti u njihovu nastupu, oni će to s nekim injekcijama stopirati, ali nije baš u dobrom stanju. Moglo bi mu biti loše, ali će izdržati. Kasnije bi mogao završiti na hitnoj, možda ne u Liverpoolu, ali kada se vrati doma."