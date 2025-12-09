Hoće li nam ikad reći istinu? Točno je 60 godina od ponajvećeg modernog misterija

U malenom pensilvanijskom gradu Kecksburgu prije točno šezdeset godina, 9. prosinca 1965. godine, rođen je jedan od najdugovječnijih NLO misterija u američkoj povijesti.

Vatreni objekt koji je preletio nebo iznad šest saveznih država i Kanade srušio se u obližnju šumu, što je po njegovu padu pokrenulo hitnu vojnu intervenciju.

Što se dogodilo? Što znamo?

Naime, tog poslijepodneva tisuće ljudi svjedočilo je pojavi sjajne vatrene kugle na nebu. Radijski i televizijski programi prekinuti su zbog vijesti o neobičnom fenomenu. Dok su mnogi pretpostavljali da je riječ o meteoru, svjedoci u Kecksburgu izvijestili su o nečemu mnogo neobičnijem.

Prema iskazima koje je godinama prikupljao istraživač Stan Gordon, objekt nije tek pao, već se uoči kontakta sa zemljom činilo da njime netko upravlja. Lokalni stanovnik Bill Bulebush utvrdio je da je vidio kako objekt skreće na nebu "kao da je kontroliran" prije nego što se spustio u šumu.

Misteriozni objekt s hijeroglifima

Oni koji su prvi stigli na mjesto pada prije dolaska vojske opisali su prizor kao nešto iz znanstvene fantastike. Umjesto olupine zrakoplova ili kratera, pronašli su čudan objekt u obliku žira, otprilike veličine Volkswagen Bube.

Bio je napola zakopan u zemlju, a očevici, poput dobrovoljnog vatrogasca Jamesa Romanskyja, opisali su taj kao predmet kao nešto izrađeno od bešavnog metala brončane boje, bez vidljivih zakovica, vijaka ili prozora.

Vrlo zanimljiv detalj bio je i pojas simbola oko baze objekta na kojem su bil ispisani nepoznati znakovi, nešto što je svjedoke podsjetilo na egipatske hijeroglife.

Usto, objekt je navodno tinjao, ali nije stvorio značajan udarni krater, što je ostavilo prostora da pojedini zaključe kako je pao sporo i, takorečeno, nježno.

Vojna operacija i zid šutnje

Službena reakcija bila je sveobuhvatna. U roku od nekoliko sati američka vojska ogradila je cijelo područje. Naoružani vojnici tjerali su znatiželjne mještane, vatrogasce i novinare. Također, kružile su priče o "ljudima u crnom", koji su upozoravali stanovnike da zaborave što su vidjeli.

Reporter John Murphy s radijske postaje WHJB, jedan od prvih novinara na mjestu događaja, uspio je snimiti fotografije i planirao je radijski dokumentarac pod nazivom "Objekt u šumi".

Međutim, prije emitiranja navodno su ga posjetili vladini dužnosnici, zaplijenili mu fotografije, a verzija dokumentarca koja je emitirana bila je strogo cenzurirana.

Četiri godine kasnije, Murphy je poginuo u prometnoj nesreći koja je proglašena bijegom s mjesta događaja, što i dan-danas potpiruje teorije zavjere da je "uklonjen".

Brojni svjedoci kasnije su izjavili da su vidjeli kako vojska usred noći odvozi objekt na kamionu skrivenog ispod cerade. Prema vojnim izvorima koje je intervjuirao Stan Gordon, objekt je prevezen u zračnu bazu Wright-Patterson, lokaciju koju se dugo povezivalo s istraživanjem NLO-a uz sigurnosnu naredbu "pucaj da ubiješ".

Od sovjetskog satelita do izgubljenih dokaza

Službena objašnjenja tijekom godina samo su produbila misterij. Projekt Plava knjiga američkog zrakoplovstva u početku je zaključio da je događaj uzrokovao meteor.

Desetljećima kasnije, 2005., nakon sudske tužbe, glasnogovornik NASA-e izjavio je da su njihovi stručnjaci 1965. pregledali fragmente s lokacije i identificirali ih kao ostatke ruskog satelita, vjerojatno Kosmosa 96.

No, to je objašnjenje bilo problematično jer su NASA-ini znanstvenici prethodno isključili tu mogućnost na temelju orbitalne analize. Da stvar bude sumnjivija, NASA je potom tvrdila da je sva dokumentacija povezana s tom analizom izgubljena.

Taj nedostatak transparentnosti naveo je mnoge, uključujući novinare i razne istraživače, na uvjerenje da je službena priča zataškavanje nečeg mnogo značajnijeg – bilo tajnog američkog špijunskog satelita ili, kako vjeruju mnogi entuzijasti, letjelice izvanzemaljskog podrijetla!

Danas je Kecksburg prihvatio svoje misteriozno nasljeđe. Replika "Svemirskog žira" u prirodnoj veličini stoji na brdu, a godišnji NLO festival privlače mnoštvo vjernika i skeptika.

Iako su znanstvene analize lokacije dale dvosmislene rezultate – oštećena stabla i poremećeno tlo – nikada se nije pojavio konačan dokaz. Je li to bio meteor, tajni satelit ili posjetitelj iz drugog svijeta?

Šezdeset godina kasnije, incident u Kecksburgu ostaje neriješena zagonetka, svjedočanstvo noći u kojoj je nešto izvanredno možda palo u šume Pennsylvanije, ostavljajući za sobom više pitanja nego odgovora.