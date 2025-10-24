Australskog Hrvata oteli izvanzemaljci? Misterij vjerojatno nikad neće biti riješen

U analima zrakoplovnih misterija malo je slučajeva koji su tako intrigantni i bizarni poput nestanka australskog Hrvata Fredericka Valenticha.

Zagonetan slučaj zabilježen je u večernjim satima 21. listopada 1978. godine, nedugo nakon što je 20-godišnji pilot krenuo na rutinski let iznad Bassovog prolaza.

Valentich je nestao nakon što je kontroli leta prijavio susret s NLO-om te je iza sebe ostavio jeziv radijski transkript i misterij koji ni nakon više od četiri desetljeća ne prestaje fascinirati istraživače, ufologe i skeptike.

Posljednji let Cessne VH-DSJ

Valentich bio je mladić zanesen letenjem te je posjedovao dozvolu za noćno letenje u vizualnim meteorološkim uvjetima. Te subotnje večeri, Valentich je unajmljenom Cessnom 182L poletio s aerodroma Moorabbin u Melbourneu prema King Islandu, otoku udaljenom oko 230 kilometara.

Službeno, cilj leta bio je pokupiti prijatelje ili, prema drugoj verziji, teret jastoga. Međutim, kasnija istraga pokazala je da su obje priče bile neistinite te da Valentich nije ni obavijestio zračnu luku na King Islandu o svom dolasku, što je bio standardni postupak.

Motiv njegovog leta iz tog razloga ostao je prva u nizu nepoznanica.

Komunikacija s kontrolorom leta

Bilo kako bilo, u 19:06 sati, Valentich je uspostavio radio vezu s kontrolorom leta Steveom Robeyjem u Melbourneu. Njegov glas isporva je bio miran, ali kako je vrijeme odmicalo, tako je postajao sve zabrinutiji.

"Nalazi li se ispod pet tisuća stopa ikakav poznati promet?" upitao je kontrolora leta, na što mu je Robey odgovorio da oko njega ne bi trebalo biti nikoga.

Valentich je tada opisao veliku letjelicu koja ga prati te je usto ustvrdio da ga je objekt preletio na visini od oko tri stotine metara nevjerojatnom brzinom.

"Čini mi se da igra neku vrstu igre", rekao je i naglasio da ga je objekt nekoliko puta nadletio.

"To nije letjelica"

U sljedećim minutama, Valentichev opis postajao je sve čudniji. Objekt je opisao kao "duguljast", sjajne metalne površine i sa zelenim svjetlom te je ubrzo izvijestio o problemima s motorom svoje Cessne.

"Upravo kružim, ali i ta stvar također kruži iznad mene", rekao je. "Ima zeleno svjetlo i neku vrstu metalnog sjaja. Sve je sjajno izvana", ispričao je kontroloru leta.

Nakon što je objekt na trenutak nestao pa se ponovno pojavio, Robey je zatražio identifikaciju. Valentichev odgovor ušao je u legendu: "To... lebdi. I to nije letjelica."

Nakon te rečenice, uslijedilo je 17 sekundi otvorene mikrofonske veze ispunjene neidentificiranim metalnim zvukovima nalik struganju te je zatim uslijedila konačna tišina.

Frederick Valentich i njegova Cessna zauvijek su nestali.

Potraga i teorije

Dakako, uslijedila je masovna potraga zrakom i morem koja je obuhvatila više od 2.600 četvornih kilometara, međutim, unatoč idealnim uvjetima, nikakav trag zrakoplova, uljna mrlja ili ostaci nisu pronađeni. Potraga je prekinuta 25. listopada.

Pet godina kasnije, na obali otoka Flinders, pronađen je dio oplate motora koji je odgovarao serijskome broju Cessne 182, no konačna veza s Valentichevim zrakoplovom nikada nije sa sigurnošću potvrđena.

Službena istraga Australskog odjela za promet zaključena je otvorenim ishodom: uzrok nestanka nije utvrđen, a pilot se smatra "nestalim i vjerojatno poginulim".

Foto: Shutterstock

Susret s NLO-om?

Valentichev slučaj je za ufologe postao je jedan od najjačih dokaza o postojanju neidentificiranih letećih objekata. Njegov otac, Guido, potvrdio je da je Frederick bio gorljivi vjernik u NLO-e i da se bojao napada.

Zanimljivo je da je Australija 1978. godine doživjela pravi val viđenja NLO-a. U tjednima prije i nakon Valentichevog nestanka, deseci svjedoka diljem regije prijavljivali su neobična svjetla i objekte na nebu.

Dodatnu težinu ovoj teoriji dala je fotografija koju je te večeri snimio vodoinstalater Roy Manifold. Fotografirajući zalazak sunca na Cape Otwayu, gotovo točno ispod Valenticheve putanje, na jednoj od razvijenih fotografija uočio je neobičnu mrlju na nebu.

Neke analize su tvrdile da se radi o čvrstom, metalnom objektu obavijenom parom, dok su druge zaključile da je riječ o grešci pri razvijanju filma.

Racionalna objašnjenja

Ipak, skeptici su ponudili niz alternativnih scenarija. Jedna od najranijih teorija bila je da je Valentich postao dezorijentiran, da je letio naopako i iz tog razloga ugledao odraz vlastitih svjetala u mirnoj površini mora, što ga je uvjerilo da se radi o drugoj letjelici.

Kasnije je razvijena detaljnija hipoteza o "spirali smrti". Prema toj teoriji, neiskusnog pilota, koji je letio u sumrak iznad mora bez jasnog horizonta, zadesila je prostorna dezorijentacija.

Zbunjen i fiksiran na neobična svjetla, nenamjerno je uveo zrakoplov u blagi, a zatim sve oštriji silazni zaokret. Povećanje G-sile u takvom manevru moglo je uzrokovati probleme s dovodom goriva, što bi objasnilo njegov izvještaj o "grubom radu motora".

A što su bila svjetla? Astronomi su izračunali da su se te večeri na nebu, točno u Valentichevom vidnom polju, nalazili planet Venera, Mars, Merkur te sjajna zvijezda Antares.

Zajedno, ta četiri nebeska tijela mogla su stvoriti iluziju formacije svjetala. Zeleno svjetlo, ustvrdili su skeptici, moglo je biti odraz vlastitog desnog navigacijskog svjetla Cessne na vjetrobranskom staklu.

Naslijeđe misterija

Je li Frederick Valentich bio žrtva otmice izvanzemaljaca ili tragična žrtva vlastitog neiskustva i fascinacije nepoznatim? Je li inscenirao vlastiti nestanak ili doživio sudbinu koju nitko ne može objasniti? Bez olupine i bez konačnih dokaza, svaka teorija ostala je u domeni nagađanja.

Njegov slučaj postao je dio australskog folklora te inspirirao televizijske serije i knjige. Spomen-ploča koju je na Cape Otwayu postavila njegova obitelj danas stoji kao podsjetnik na mladića čiji je posljednji let završio jednim od najtrajnijih misterija modernog doba.