Astronomi uhvatili prvi radio signal s misterioznog objekta koji se približava Zemlji

Astronomi su zabilježili povijesni trenutak: detektiran je prvi radiovalni signal s međuzvjezdanog objekta 3I/ATLAS, tajanstvenog posjetitelja koji juri kroz naš Sunčev sustav.

Dok su se društvenim mrežama i podcastima tjednima širile teorije o izvanzemaljskoj sondi, stvarnost je ispričala drugačiju priču – priču o vodi i kemiji drevnog kometa iz dalekog zvjezdanog sustava.

Otkriće, ostvareno pomoću moćnog radioteleskopa MeerKAT u Južnoj Africi, pružilo je dosad najsnažnije dokaze o prirodi ovog objekta te potvrdilo da se 3I/ATLAS ponaša upravo onako kako bismo i očekivali od prirodnog kometa.

Što je signal zapravo otkrio?

Kako se 3I/ATLAS bližio Suncu, tako se njegova površina zagrijavala. Toplina je uzrokovala sublimaciju, proces u kojem led prelazi izravno u plinovito stanje, a to je stvorilo komu, oblak plina i prašine oko jezgre kometa.

Sunčevo ultraljubičasto zračenje zatim je razbijalo molekule vode (H2O) izbačene iz kometa na vodik (H) i hidroksilne radikale (OH).

Upravo te hidroksilne molekule apsorbirale su radiovalove na točno određenim frekvencijama te stvorile tamne linije u spektru koje je MeerKAT detektirao.

To otkriće također je objasnilo i ranije zabilježeno "neobično ubrzanje" objekta, koje nije bilo posljedica izvanzemaljskog pogona, već asimetričnog izbacivanja plinova koji djeluju kao minijaturni raketni motori.

Tek treći međuzvjezdani gost

Podsjetimo, objekt 3I/ATLAS otkriven je u srpnju 2025. godine te je tek treći poznati međuzvjezdani gost u našem susjedstvu nakon slavnog 'Oumuamue i kometa 2I/Borisov.

Njegova neobična putanja, promjene u sjaju i ponašanje potaknuli su brojna nagađanja. Posebno glasan je bio harvardski astrofizičar Avi Loeb, koji je iznio kontroverznu hipotezu da bi 3I/ATLAS, poput 'Oumuamue, mogao biti artefakt izvanzemaljske tehnologije.

Iako je Avi Loeb priznao detekciju hidroksila, ostao je ustrajan pritom da sve alternativne hipoteze još nisu isključene. Svoje je nade položio u buduća promatranja, posebice ona planirana za 16. ožujka 2026., kada će 3I/ATLAS proći na udaljenosti od 53 milijuna kilometara od Jupitera.

Međutim, za većinu astronoma i ovi prikupljeni dokazi su dovoljno uvjerljivi. Signal s 3I/ATLAS savršeno se podudara s poznatim obrascima prirodne aktivnosti kometa.

3I/ATLAS će se Zemlji najviše približiti 19. prosinca.