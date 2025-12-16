Ako je istina da je Baba Vanga ovo prorekla za 2026., u studenom nas čeka dramatična spoznaja

Ime Vangelije Pandove Gušterove, poznatije kao Baba Vanga, desetljećima nakon njezine smrti 1996. godine i dalje izaziva mješavinu strahopoštovanja i skepticizma.

Slijepa bugarska proročica, koju su prozvali Nostradamusom s Balkana, iza sebe je ostavila niz predviđanja koja sežu sve do 5079. godine, a svake godine iznova njezine vizije postaju predmet globalnih rasprava.

Dok se približavamo 2026. godini, njezina navodna proročanstva ponovno su u fokusu, slikajući uznemirujuću, ali i intrigantnu sliku svijeta na prekretnici.

Svijet na rubu globalnog sukoba

Jedno od najalarmantnijih predviđanja pripisanih Babi Vangi za 2026. jest eskalacija globalnih napetosti koja bi mogla prerasti u sukob svjetskih razmjera, često interpretiran kao početak Trećeg svjetskog rata.

Prema tumačenjima tih vizija, geopolitičke trzavice između Istoka i Zapada dosegnut će kritičnu točku. U tim se predviđanjima spominju potencijalni sukobi oko Tajvana koji bi uključili Kinu, kao i izravna konfrontacija između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Iako proročica navodno nije spominjala nuklearno oružje, njezine riječi upozoravaju na opasno razdoblje koje bi moglo trajno promijeniti globalni poredak i dovesti do značajnog pomaka moći prema Aziji.

Planet u kaosu: Prirodne katastrofe

Baba Vanga je, kako se vjeruje, za 2026. predvidjela i niz katastrofalnih prirodnih nepogoda. Njezina vizija uključuje razorne potrese, snažne vulkanske erupcije i ekstremne klimatske promjene koje će pogoditi različite dijelove svijeta.

Jedan od najpreciznijih, ali i najstrašnijih detalja jest tvrdnja da bi čak 7 do 8 posto kopnene mase Zemlje moglo biti pogođeno tim kataklizmama.

S obzirom na sve učestalije toplinske valove, razorne požare i poplave kojima svjedočimo posljednjih godina, ovo proročanstvo dobiva na težini i izaziva duboku zabrinutost.

Tehnologija kao prijetnja i spas

Vanga je navodno upozorila da će umjetna inteligencija doživjeti dramatičan skok, do te mjere da bi mogla izmaknuti ljudskoj kontroli i početi dominirati ključnim sektorima društva.

Ovo predviđanje rezonira sa suvremenim debatama o etici i sigurnosti umjetne inteligencije, otvarajući pitanja o gubitku radnih mjesta i rizicima prevelikog oslanjanja na strojeve.

Proročanstvo sugerira da će čovječanstvo shvatiti da je tehnološki napredak otišlo predaleko, stavljajući nas pred ozbiljne etičke dileme.

Revolucija u medicini

S druge strane, nisu sva predviđanja mračna. Vangini sljedbenici vjeruju da je vidjela i značajan medicinski napredak. Godina 2026. mogla bi biti godina u kojoj krvni testovi za rano otkrivanje više vrsta raka postaju dio nacionalnih programa u barem jednoj velikoj državi.

To bi omogućilo rano otkrivanje teško uočljivih karcinoma poput onih gušterače i jajnika. Također, predviđa se napredak u razvoju sintetičkih organa, što bi bio važan korak prema njezinom proročanstvu o masovnoj proizvodnji do 2046. godine.

Susret treće vrste

Možda najdramatičnije navodno predviđanje za 2026. godinu jest ono o prvom kontaktu s izvanzemaljskom civilizacijom. Prema detaljnim interpretacijama, u studenom 2026. Zemlji bi se mogla približiti golema svemirska letjelica.

Pritom podsjetimo da se gotovo identično pisalo i lani, da je Vanga najavila susret s izvanzemaljcima i tijekom 2025.

Tako je bilo rečeno da će do prvog kontakta s izvanzemaljcima doći tijekom nekog velikog međunarodnog sportskog događaja, što se ipak nije ostvarilo.

Ne uzimajte sve zdravo za gotovo

Upravo iz tog razloga treba biti jako oprezan kada danas citiraju Vangu. Naime, kako već iskustvo uči, čini da se je mnogi vežu uz izjave koje nikada nije izgovorila.

Da je tome doista tako, potvrdila je i Viktoria Vitanova-Kerber, akademkinja koja je godinama proučavala život bugarske proročice rođene 1911. u gradu Strumici. .

"Nije bila tip osobe koja je vodila dnevnik ili dokumentirala svoje vizije. Tako da nikada zapravo nećemo znati što je doista rekla, a što nije", naglasila je Vitanova-Kerber.