Na društvenim mrežama može se naći zaista svakakve komične situacije, ali ipak najveći hitovi su oni iz stvarnog života.

Tako se na jednoj od tih stranica se pojavila jedna fotka koja je snimljena na autobusnoj stanici u Beogradu. Naime, netko je obavijest "Ne sitnimo novac" preveo na engleski i to kao "Let's not little now", što je daleko od pravog prijevoda, pa su mnogi na društvenim mrežama počeli krenuli s komentarima.

Zbunjeni turisti

"Što je najgore, Google prevoditelj odlično prevodi na engleski gornju rečenicu", "Ni sada ni ikada", "Žali Bože štampača", su samo neki od komentara na ovu urnebesnu fotografiju.

Bilo kako bilo, ponekad treba potražiti pomoć onih koji barataju jezikom, jer ipak stranci će ovako ostati poprilično zbunjeni.