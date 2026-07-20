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[KVIZ] Znate li sve o najvećim uspjesima španjolske nogometne reprezentacije kroz povijest?

[KVIZ] Znate li sve o najvećim uspjesima španjolske nogometne reprezentacije kroz povijest?
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Foto: Profimedia

Tko je izbornik koji ih je doveo do zlata na ovom svjetskom prvenstvu?

20.7.2026.
16:16
Webcafe.hr
Profimedia
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Svijet nogometa ponekad iznjedri generaciju koja nadilazi vrijeme, a priča o španjolskoj reprezentaciji, poznatoj kao "La Furia Roja", ispisana je tiki-taka majstorijama, dramatičnim pobjedama i nekim od najvećih talenata 21. stoljeća. No, možete li prepoznati njezin put do slave samo na temelju skrivenih tragova i legendarnih trenutaka koji su zadivili svijet?

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