[KVIZ] Znate li sve o najvećim uspjesima španjolske nogometne reprezentacije kroz povijest?

POSTAVLJENE BARIKADE /
Drama u susjedstvu: Opljačkali vozilo za prijevoz novca, traži ih i helikopter
Tko je izbornik koji ih je doveo do zlata na ovom svjetskom prvenstvu?
Svijet nogometa ponekad iznjedri generaciju koja nadilazi vrijeme, a priča o španjolskoj reprezentaciji, poznatoj kao "La Furia Roja", ispisana je tiki-taka majstorijama, dramatičnim pobjedama i nekim od najvećih talenata 21. stoljeća. No, možete li prepoznati njezin put do slave samo na temelju skrivenih tragova i legendarnih trenutaka koji su zadivili svijet?