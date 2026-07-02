[KVIZ] Testirajte svoje znanje o najpoznatijim slikarima i njihovim remek-djelima

Od veličanstvenih freski renesanse do provokativnih platna moderne umjetnosti, slikari su vizionari koji su oblikovali naš pogled na svijet. Svaki pogled na remek-djelo može prizvati sjećanje na povijesni trenutak, revolucionarnu ideju ili trenutak kada smo shvatili da svjedočimo nečemu jedinstvenom. Jeste li se ikada zapitali koja priča stoji iza "Mona Lisinog" osmijeha, što simboliziraju otopljeni satovi Salvadora Dalíja ili kakvu je bol Frida Kahlo prenijela na platno?