FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UMJETNIČKA PALETA /

[KVIZ] Testirajte svoje znanje o najpoznatijim slikarima i njihovim remek-djelima

[KVIZ] Testirajte svoje znanje o najpoznatijim slikarima i njihovim remek-djelima
×
Foto: Shutterstock

Koja rimska božica ljubavi i ljepote stoji na školjci u središtu slavne slike Sandra Botticellija?

2.7.2026.
22:25
Webcafe.hr
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Od veličanstvenih freski renesanse do provokativnih platna moderne umjetnosti, slikari su vizionari koji su oblikovali naš pogled na svijet. Svaki pogled na remek-djelo može prizvati sjećanje na povijesni trenutak, revolucionarnu ideju ili trenutak kada smo shvatili da svjedočimo nečemu jedinstvenom. Jeste li se ikada zapitali koja priča stoji iza "Mona Lisinog" osmijeha, što simboliziraju otopljeni satovi Salvadora Dalíja ili kakvu je bol Frida Kahlo prenijela na platno?

 

KvizKvizoviKviz ZnanjaUmjetnostSlikari
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike