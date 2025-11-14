FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVI VELIKANI /

[KVIZ] Provjeri znanje o najpoznatijim svjetskim dobitnicima Nobelove nagrade

[KVIZ] Provjeri znanje o najpoznatijim svjetskim dobitnicima Nobelove nagrade
×
Foto: Shutterstock

Možeš li nabrojati hrvatske nobelovce?

14.11.2025.
6:09
Webcafe.hr
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sretno i javi nam svoj rezultat!

 

KvizKvizoviKviz ZnanjaNobelovciNobelova Nagrada
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVI VELIKANI /
[KVIZ] Provjeri znanje o najpoznatijim svjetskim dobitnicima Nobelove nagrade