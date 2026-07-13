[KVIZ] Okušaj se na pitanjima o gradu Karlovcu i pokušaj imati sve točne odgovore

Jeste li se ikada zapitali zašto Karlovac zovu gradom na četiri rijeke ili tko je apsolutni vladar povijesti utisnut u njegove bedeme? Grad Karlovac prepun je priča koje svojom poviješću i ljepotom izazivaju divljenje. Svi znamo za Zvijezdu, no svijet karlovačkih tajni puno je širi i fascinantniji. Pred vama je kviz u tri dijela, osmišljen da testira vaše znanje od samih osnova do detalja koje znaju samo pravi lokalni eksperti.