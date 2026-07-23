[KVIZ] Možeš li riješiti pitanja o najvažnijim djelima hrvatske književnosti?

LJETNA INSPIRACIJA /
Recept za savršene bijele lazanje: Specijalitet nakon kojeg ćete polizati prste
Tko je autorica poznatog povijesnog romana "Grička vještica"?
Malo je toga što toliko duboko oblikuje identitet jednog naroda kao što je to njegova književnost. Njezina priča, ispisana na stranicama koje pamtimo, istovremeno je priča o borbi za jezik, velikim idejama i ljudskim sudbinama. Od Marulićeve "Judite" do Krležinih Glembajevih i modernih romana, remek-djela hrvatske književnosti postala su zvučna kulisa našeg odrastanja, prva lektirna iskustva i vječne teme za razgovor. No, koliko dobro zaista poznajete putovanje hrvatske pisane riječi?