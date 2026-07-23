[KVIZ] Možeš li riješiti pitanja o najvažnijim djelima hrvatske književnosti?

Malo je toga što toliko duboko oblikuje identitet jednog naroda kao što je to njegova književnost. Njezina priča, ispisana na stranicama koje pamtimo, istovremeno je priča o borbi za jezik, velikim idejama i ljudskim sudbinama. Od Marulićeve "Judite" do Krležinih Glembajevih i modernih romana, remek-djela hrvatske književnosti postala su zvučna kulisa našeg odrastanja, prva lektirna iskustva i vječne teme za razgovor. No, koliko dobro zaista poznajete putovanje hrvatske pisane riječi?