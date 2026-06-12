[KVIZ] Misliš da znaš sve o ljudskim osjetilima? Pokušaj imati sve točne odgovore

Miris jutarnje kave, toplina sunca na koži, okus omiljenog jela... to nisu samo podražaji; oni su priča o percepciji, preživljavanju i bogatstvu ljudskog iskustva. Od pet klasičnih osjetila do onih skrivenih za koja možda niste ni znali, naš osjetilni sustav je živi spomenik evolucije. Mislite li da poznajete sve tajne ovog čudesnog svijeta, od "slijepih pjega" do "osjeta koji ne postoje"?