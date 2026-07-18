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CRVENA FURIJA /

[KVIZ] Koliko dobro poznajete povijest španjolske nogometne reprezentacije?

[KVIZ] Koliko dobro poznajete povijest španjolske nogometne reprezentacije?
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Foto: Profimedia

Tko je preuzeo klupu nakon Svjetskog prvenstva 2022. i poveo ih do naslova u Ligi nacija i na Europskom prvenstvu 2024.?

18.7.2026.
14:02
Webcafe.hr
Profimedia
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Velike pobjede, legendarni igrači, bolni porazi... Povijest španjolskog nogometa priča je o strasti, talentu i upornosti, puna uspona i padova koji su oblikovali jednu od najvećih nogometnih sila svijeta. No, koliko se sjećate ključnih utakmica, strijelaca i trofeja koje ste slavili pred ekranima? Razlikovanje generacija nije samo stvar znatiželje, već i ključ razumijevanja današnje "La Furia Roje". Ovaj kviz vodit će vas kroz labirinte španjolske nogometne povijesti, od prvog europskog zlata do borbe za broncu na Svjetskom prvenstvu 2026.

KvizKvizoviKviz Znanjašpanjolska Nogometna ReprezentacijaNogomet
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