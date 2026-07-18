[KVIZ] Koliko dobro poznajete povijest španjolske nogometne reprezentacije?

Velike pobjede, legendarni igrači, bolni porazi... Povijest španjolskog nogometa priča je o strasti, talentu i upornosti, puna uspona i padova koji su oblikovali jednu od najvećih nogometnih sila svijeta. No, koliko se sjećate ključnih utakmica, strijelaca i trofeja koje ste slavili pred ekranima? Razlikovanje generacija nije samo stvar znatiželje, već i ključ razumijevanja današnje "La Furia Roje". Ovaj kviz vodit će vas kroz labirinte španjolske nogometne povijesti, od prvog europskog zlata do borbe za broncu na Svjetskom prvenstvu 2026.