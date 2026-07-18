[KVIZ] Koliko činjenica znate o prometnu i prijevoznim sredstvima kroz povijest?

Od prvih drvenih kotača do сверхbrzih magnetskih vlakova, povijest prijevoza je živi svjedok ljudske inovativnosti, tehnološkog napretka i nezaustavljive želje za povezivanjem svijeta. Svaki automobil, brod, vlak i zrakoplov priča priču o izumiteljima, inženjerima i prekretnicama koje su oblikovale moderno društvo. No, koliko zaista znate o strojevima koji pokreću naš svijet, o rekordima koje su oborili i o tehnologijama koje nas vode u budućnost?