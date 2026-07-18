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SVIJET U POKRETU /

[KVIZ] Koliko činjenica znate o prometnu i prijevoznim sredstvima kroz povijest?

[KVIZ] Koliko činjenica znate o prometnu i prijevoznim sredstvima kroz povijest?
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Foto: Shutterstock

Koji se postotak ukupne svjetske robe, prema procjenama, prevozi upravo morskim putem?

18.7.2026.
6:43
Webcafe.hr
Shutterstock
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Od prvih drvenih kotača do сверхbrzih magnetskih vlakova, povijest prijevoza je živi svjedok ljudske inovativnosti, tehnološkog napretka i nezaustavljive želje za povezivanjem svijeta. Svaki automobil, brod, vlak i zrakoplov priča priču o izumiteljima, inženjerima i prekretnicama koje su oblikovale moderno društvo. No, koliko zaista znate o strojevima koji pokreću naš svijet, o rekordima koje su oborili i o tehnologijama koje nas vode u budućnost?

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