SVIJET U POKRETU /
[KVIZ] Koliko činjenica znate o prometnu i prijevoznim sredstvima kroz povijest?
Koji se postotak ukupne svjetske robe, prema procjenama, prevozi upravo morskim putem?
Od prvih drvenih kotača do сверхbrzih magnetskih vlakova, povijest prijevoza je živi svjedok ljudske inovativnosti, tehnološkog napretka i nezaustavljive želje za povezivanjem svijeta. Svaki automobil, brod, vlak i zrakoplov priča priču o izumiteljima, inženjerima i prekretnicama koje su oblikovale moderno društvo. No, koliko zaista znate o strojevima koji pokreću naš svijet, o rekordima koje su oborili i o tehnologijama koje nas vode u budućnost?