Dnevni horoskop, Vaga, 21. 05. 2026.

Ljubav: Partnerski odnosi bit će pod snažnim utjecajem emocija. U jednom razgovoru mogla bi biti izrečena važna istina. Privlačnost prema osobi iz bliskog kruga postajat će sve očitija. Večer donosi nježnije i opuštenije trenutke.

Posao: Na poslu će biti potrebno pronaći ravnotežu između obaveza i osobnih želja. Jedna situacija mogla bi zahtijevati brzo donošenje odluke. Bit će prisutna pojačana kreativnost i dobra intuicija. Financije će ostati pod kontrolom.

Zdravlje: Psihički umor mogao bi biti izraženiji nego fizički. Tijelo će osjetljivije reagirati na promjene raspoloženja. Potreba za odmorom bit će naglašena. Do kraja dana vraća se osjećaj stabilnosti.