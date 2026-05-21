Dnevni horoskop, Bik, 21. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu pojavit će se potreba za iskrenijim razgovorima. Netko iz prošlosti mogao bi ponovno probuditi zanimanje. Emotivna sigurnost bit će važnija od prolaznog uzbuđenja. U odnosima će se tražiti više topline i razumijevanja.

Posao: Poslovni tempo bit će ubrzan, ali rezultati neće izostati. Jedna situacija pokazat će tko zaista stoji na vašoj strani. Bit će otvorena mogućnost dodatne zarade ili novog dogovora. Strpljenje će se pokazati kao najveća prednost.

Zdravlje: Fizička energija postupno će se obnavljati. Više pažnje moglo bi biti usmjereno prema prehrani i navikama. Stres će se lakše podnositi nego prethodnih dana. Navečer će se osjetiti potreba za mirom i tišinom.