Dnevni horoskop, Ovan, 29. 05. 2026.

Ljubav: Otkrivaju se osjećaji koji su dugo bili potisnuti. Upoznaju se nove strane partnera ili bliske osobe. Emocije su intenzivne i prožete toplinom.

Posao: Neočekivane prilike donose priznanja i vidljive rezultate. Povjerenje u vlastite sposobnosti raste. Suradnja s drugima donosi iznenadne uspjehe.

Zdravlje: Energija se povećava, a tijelo se lakše oporavlja. Mentalna jasnoća donosi mirne trenutke introspektivnog zadovoljstva.