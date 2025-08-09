Dnevni horoskop, Ovan, 09. i 10. 08. 2025.

Ljubav Skloni ste raznim intrigama i manipulacijama. Želite imati važnu ulogu i kontrolirati sve okolnosti, osobito u vašem neposrednom okruženju.

Posao Borbeni ste i nametljivi više nego što mislite da jeste. Suradnike plašite pogledom. Drugi ljudi osjećaju vašu spremnost da idete u krajnosti.

Zdravlje Postoji opasnost da ćete zapasti u ekscese, što može biti destruktivno i za vas i za okolinu. Kopate po tuđoj psihi, a sebe skrivate.

Snovi i vizije Tko ne brine o vječnim životnim istinama, ne brine ni o svom istinskom određenju, pa ni o sebi. Tko ne brine o sebi, gubi se.

