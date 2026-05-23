Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 23. i 24. 05. 2026.

Ljubav: Privlačnost se intenzivira, a priznanje od drugih donosi zadovoljstvo. Neočekivani susreti mogu izazvati uzbuđenje.

Posao: Inicijativa se prepoznaje i nagrađuje. Projekti se pokreću s lakoćom, a ideje se šire brže nego obično.

Zdravlje: Energija je snažna, a vitalnost se osjeća u svakom trenutku. Male nelagode se lako prevladavaju.

Snovi i vizije: Vizije donose inspiraciju i poticaj za kreativne projekte.

