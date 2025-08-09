Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 09. i 10. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 09. i 10. 08. 2025.
Foto:

9.8.2025.
0:01
Vladislav Miletić
Ljubav Onima kojima dopustite da vam se približe postavljate velike emocionalne zahtjeve. Iako se osjećate nesigurno, odbijate to priznati.  

Posao Ide vam dobro u područjima u kojima su pretvaranje i iluzija uzdignuti na razinu umjetnosti: npr. svijet filma. Lavovi su stvoreni za glumu.   

Zdravlje Morate se čuvati raznih ovisnosti; o piću ili drogama koje vam mogu ponuditi utočište od teške stvarnosti. To ometa vaš osobni razvoj.   

Snovi i vizije Neuspjeh, odnosno privremeno nepostizanje nekog cilja, spada u život. Tko ne podnosi gubitak, ne može postići ni trajan uspjeh.  

Dnevni Horoskop Lav
