Dnevni horoskop, Lav, 09. i 10. 08. 2025.

Ljubav Onima kojima dopustite da vam se približe postavljate velike emocionalne zahtjeve. Iako se osjećate nesigurno, odbijate to priznati.

Posao Ide vam dobro u područjima u kojima su pretvaranje i iluzija uzdignuti na razinu umjetnosti: npr. svijet filma. Lavovi su stvoreni za glumu.

Zdravlje Morate se čuvati raznih ovisnosti; o piću ili drogama koje vam mogu ponuditi utočište od teške stvarnosti. To ometa vaš osobni razvoj.

Snovi i vizije Neuspjeh, odnosno privremeno nepostizanje nekog cilja, spada u život. Tko ne podnosi gubitak, ne može postići ni trajan uspjeh.

