Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 04. 2026.

Ljubav: Komunikacija će igrati važnu ulogu, ali neće sve biti jasno izrečeno. Dvosmisleni signali mogli bi zbuniti. Jedan susret mogao bi donijeti neočekivano uzbuđenje. Emotivna dinamika bit će promjenjiva.

Posao: Povećana količina informacija stvorit će lagani kaos. Bit će potrebno razlučiti bitno od nebitnog. Jedna ideja mogla bi dobiti podršku. Suradnje će biti podložne promjenama.

Zdravlje: Mentalna iscrpljenost mogla bi biti izraženija. Koncentracija će povremeno padati. Tijelo će tražiti pauze. Kratki predah donijet će osvježenje.