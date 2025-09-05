Zavirite u ljubavnu kristalnu kuglu uoči pomrčine Mjeseca, posebno će pogoditi četiri znaka

Potpuna pomrčina Mjeseca 7. i 8. rujna najviše će utjecati na rođene u promjenjivim (Blizanci, Djevica, Strijelac i Ribe) znakovima.

Moramo postati svjesni trenutka u kojem se nalazimo, naših slabosti i vrlina. Pažljivim promatranjem svoje okoline možemo pronaći odgovore na pitanja o načinu rada, voljenja, o zahtjevima koji se pred nas postavljaju te kakve su nam sposobnosti opstojanja.

Pronađeno samopouzdanje neophodno nam je za novo, sigurnije, uspješnije pobjeđivanje u egzistencijalnoj borbi.

Ovan

Za vas je ljubav istovjetna s osvajanjem. Rođeni ste za lov, svoj plijen ne prepuštate nikome. Ali kad vam netko malo dublje uđe pod kožu shvatit će da ste itekako ranjivi. Pogotovo dok ste zaljubljeni. "Sad ili nikad" izreka je koju često primjenjujete u ljubavi.

Bik

Po prirodi ste tvrdi kao zemlja, ali i plodni poput nje. Vaš je život jednostavan i zdrav. Ludosti svijeta ostavljaju vas hladnim jer ste zaštićeni svojim jednostavnim i udobnim životom. Važan vam je dodir i po tome on(a) zna koliko vam je stalo do međusobne bliskosti.

Blizanci

Rođeni ste sa znanjem kako komunicirati. Vi to činite lako i bez pritiska. Potrebna vam je mentalna simulacija, znatiželjni ste i sposobni misliti na jedno a raditi drugo. Nevjera nije vaša mana, ona je nasušna potreba ako ste zarobljeni u nekom dosadnom odnosu.

Rak

U ljubavi, kao i u svemu ostalom, nikad ne krećete izravno prema predmetu svojih želja. Vrtite se oko njega, korak naprijed, dva natrag, kao da vam nije stalo. Ali, jeste, itekako. Znajući koliko ste osjetljivi i ranjivi nikad se nećete izložiti mogućnosti da budete odbijeni.

Lav

Ljubav je za vas nešto vrlo spektakularno i dramatično. Ali vi igrate uloge, to je prosto dio vaše naravi. Potrebno vam je društveno priznanje. Ljubav je umjetnost, a Lav je najkreativniji. Jednom kad izaberete partnera ili partnericu, nastojite ostati u toj vezi.

Djevica

Zbog straha da nećete ispuniti tuđe želje i potrebe, vi se itekako trudite. Ali ste istovremeno i izuzetno zahtjevni, posebno kad je o ljubavi riječ. Morate naučiti više osjećati, a manje analizirati ljubav. Odnos prema drugim bićima kreće iz srca, ne iz glave.

Vaga

Skloni ste inicijativi. Zaljubljivi i skloni flertu, volite radi voljenja, a ne radi druge osobe. Teško vam je reći „ne“ i zbog toga se često nađete u lošoj vezi. Nesavršen partner ili partnerica netko je kroz koga morate naučiti spustiti svoje ljubavne ideale na zemlju.

Škorpion

Kod vas je sve ispod površine, nevidljivo okolini. Ni u čemu ne priznajete jednakost nama ostalima, vi znate koliko ste jači. Ogromna količina ponosa često vam zamagljuje moć rasuđivanja. Odbijate bilo kakve promjene, tvrdoglavo ustrajući u svojim greškama.

Strijelac

Vaš se život u najvećem svom dijelu kreće između dviju krajnosti, teturate između pohote i svećeničkog celibata. Volite biti na otvorenom, rođeni ste kockari i život vas nagrađuje za hrabro preuzimanje rizika. Zaštićeni ste Jupiterom, koji vam donosi sretne prilike.

Jarac

Teško izražavate svoje osjećaje i zbog toga ste često zatvoreni u svoju unutarnji zid ograđen visokim zidovima. Snagu vučete iz organizacije i strpljenja. Izgraditi ljubavnu vezu znači u nju uložiti vrijeme. Vaša prava ljepota dolazi iznutra, iz reda i stabilnosti.

Vodenjak

Vaš je osjećajni dio izuzetno složen. U korijenu teškoća je vaš strah da budete upijeni, a time i poništeni, od neke osobe do koje vam je stalo. Vodenjak je znak zraka, mentalan, slobodan, nebeski. Sve vaše ljubavi počinju prijateljstvom, a time i završavaju.

Ribe

Vas je nemoguće razumjeti. Vas treba osjećati. A to još uvijek uspijeva samo malobrojnima. Mašta je ono od čega ste istkani i mnogi su umjetnici rođeni u znaku Riba. Ljubav je za vas samo drugo ime života. Bez obzira da li patili zbog nje ili joj služili.