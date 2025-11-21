Sunce u Strijelcu donosi ljubavni kaos: Djevice postaju agresivne, lavovima prijeti teška patnja

Sunce u vatrenom znaku Strijelca ukazuje na stremljenje duhovnim visinama i daljinama. Ovo je znak vječnih učenika i izvrsnih učitelja, onih koji pomiču granice duha.

Narav astroloških strijelaca je prijateljska, topla, optimistična. Vole biti na otvorenom, rođeni su kockari i život ih često nagrađuje za hrabro preuzimanje rizika. Zaštićeni su svojim vladaocem, Jupiterom, najsretnijim od svih planeta, koji im donosi sretne prilike u životu.

Ovan

Ekstravagantni ste i rastrošni. Razlikovanje važnog od nevažnog jedan je od vaših glavnih problema. A one ljubavne najlakše bi rješavali kad bi ponekad pokušali staviti se u položaj one druge osobe. Jer to je pravi način stjecanja uvida u vlastito ponašanje.

Bik

Previše ste zaokupljeni poslom da biste se intenzivno bavili ljubavlju. Najbolji način da vam se netko približi je da se zaposli pored vas. Praktični ste, vješti s detaljima, tehničari u postelji. Niste sigurni u svoj fizički izgled i sumnjate da vas se može, takvi kakvi jeste, voljeti.

Blizanci

Potrebni su vam mentalni poticaji kako bi se pokrenuli na fizičkoj razini. Da biste se u nekoga zaljubili tražite zanimljivost i inteligenciju (naravno, uz ljepotu i seksualnu privlačnost) i niste spremni potpisati nepromjenjivost svojih osjećaja do u vječnost.

Rak

Vaši ljubavni odnosi su napeti, naglih i bolnih završetaka. Pogrešno procjenjivanje osoba s kojima se upuštate u ljubavne veze odnosi vam kasnije mnogo vremena na ponovno stabiliziranje i vraćanje k sebi. Život u paru vaša je najvažnija lekcija u životu.

Lav

Spremni ste žrtvovati se za svoju novu ljubav. Izuzetno osjećajni i pretjerano osjetljivi, često zaranjate u ljubavnu patnju. Zdrava sebičnost koju povremeno otvoreno pokazujete i u osobnim odnosima, sačuvat će vas od nepotrebne boli i razočaranja.

Djevica

Vaš odnos prema onima koje volite nije pretjerano pozitivan, jer obiluje ljubomorom, bjesovima, posesivnošću, čak i agresivnošću. Kad ne dobijete što mislite da vam pripada, možete postati neugodni i nasilni. Nemate vlastite osjećaje pod kontrolom.

Vaga

Vješto birate prave riječi kojima ulazite u romantične veze. Potrebna vam je ravnoteža između potpune predaje i nasrtljivog osvajanja, jer tek negdje na sredini leži mogućnost pronalaženja odgovarajuće osobe ali i osobnog razvoja kroz ljubavni odnos.

Škorpion

Posjedujete veliku energiju. Izuzetno ste seksualno privlačni. Privlače vas uspješni i moćni ljudi. Zanima vas sve što ima veze s okultizmom i tajnim udruženjima. I sami možete biti uvučeni u neki posao koji ima veze s obavještajnim službama i špijunažom.

Strijelac

Izuzetno ste erotični i seksualno iskustvo glavno vam je mjerilo vrijednosti veze u kojoj se nalazite. Ne podnosite nikakav oblik odbijanja, jednostavno ne možete prihvatiti da se ne sviđate onome tko vam je privlačan. Za vas je jako važno da se naučite suzdržati.

Jarac

Odvajanje ega od osjećaja vaš je najveći problem. Fizička izdržljivost, upornost i znatiželja osobine su kojima osvajate i zadržavate partnera ili partnericu, ali teškoće proizlaze iz potrebe za kontrolom nad njegovim ili njezinim ponašanjem i osjećajima.

Vodenjak

Magnetični ste suprotnom spolu i vaše su veze naglašeno seksualne. Od partnera ili partnerice očekujete zanimljivost i pamet, a sami ste spremni otvoreno iskazati svoje osjećaje i izgarati s njima. Rođeni u siječnju opterećeni su velikim strahom od odbijanja.

Ribe

Niste sigurni u sebe kad je riječ o tome kako vas drugi ljudi doživljavaju i da li vas uopće prihvaćaju takvima kakvi jeste. Zbog vlastite hirovitosti i nepredvidljivosti upuštate se u intimne odnose kojima nedostaje stabilnost i to opet pridonosi vašoj nesigurnosti.