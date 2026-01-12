Ovo su kombinacije prave ljubavne katastrofe: Evo s kojim znakovima ste osuđeni na propast

Kada upoznamo nekog novog, često se pitamo što budućnost nosi za naš odnos. Je li to samo prolazna avantura ili nešto što ima potencijal prerasti u ozbiljnu vezu?

Mnogi će u potrazi za odgovorima pogledati u zvijezde. Astrologija nam pomaže razumjeti sebe i način na koji komuniciramo sa svijetom, a može biti i koristan alat za procjenu kompatibilnosti s potencijalnim partnerom.

Ipak, važno je zapamtiti da je astrologija puno više od sunčevog znaka. Iako postoje klasične "loše" kombinacije, mnogi parovi uspješno prebrode astrološke razlike. No, dobro je znati koji spojevi tradicionalno predstavljaju najveći izazov.

Vatreni znakovi: Sudar strasti i ega

Impulzivni i energični, vatreni znakovi žive za uzbuđenje, no njihova priroda može se sukobiti s mirnijim i osjetljivijim znakovima. Ovan se najteže slaže s rakom i ribama. Njegova brutalna iskrenost i naglost mogu lako povrijediti ove iznimno osjetljive vodene znakove.

Dok ovan želi odmah djelovati, raku je potrebno vrijeme za izgradnju povjerenja, zbog čega ovan brzo gubi interes. Sličan problem javlja se i s jarcem, čija potreba za strukturom i redom guši ovnovu impulzivnost.

Za dominantnog lava, veza s tvrdoglavim bikom može biti iscrpljujuća. Oba znaka žele biti u pravu i preuzeti kontrolu, a kompromis im nije jača strana.

Lavova neprestana potreba za pažnjom ne nailazi na plodno tlo kod praktičnog bika. Izazovan je i odnos sa škorpionom, čija ljubomora može biti potaknuta Lavovom otvorenom prirodom, što vodi u stalne borbe za moć.

Avanturistički strijelac teško pronalazi zajednički jezik s pedantnom djevicom. Njegova sklonost kaosu i kašnjenju izluđuje djevicu koja cijeni red.

Dok strijelac živi za spontanost, djevica se osjeća anksiozno bez čvrstog plana. Odnos s ozbiljnim jarcem također je pun prepreka jer se strijelčeva razigranost sudara s Jarčevom usredotočenošću na posao i tradiciju.

Foto: Chatgpt

Zemljani znakovi: Praktičnost protiv nepredvidivosti

Stabilni i pouzdani, zemljani znakovi (bik, djevica, jarac) cijene sigurnost, no teško se nose s promjenjivim partnerima. Kao što je spomenuto, bik se muči s lavom, ali i s inovativnim vodenjakom. Bik voli rutinu, dok vodenjak žudi za promjenom i slobodom. vodenjaku bikova predvidljivost brzo postaje dosadna, dok bik vodenjaka doživljava kao nepouzdanog i distanciranog.

Djevica, osim sa strijelcem, teško ostvaruje sklad s vagom. Djevičin kriticizam i realizam guše vagin optimizam i potrebu za harmonijom.

Djevica cijeni učinkovitost, dok vaga svojom neodlučnošću troši dragocjeno vrijeme, što djevicu dovodi do ludila. Jarac se, osim s vatrenim znakovima, ne slaže ni s brbljavim blizancima. Kaotična priroda blizanaca remeti red koji je jarcu neophodan.

Foto: Chatgpt

Zračni i vodeni znakovi: Intelekt protiv emocija

Ova dva elementa često govore potpuno različitim jezicima. Društveni blizanci najgori su spoj s intenzivnim škorpionom. Škorpion zahtijeva duboku povezanost i odanost, dok su blizanci promjenjivi i pomalo površni.

Škorpionova posesivnost guši blizančevu potrebu za slobodom, zbog čega se blizanac osjeća zarobljeno.

Osjetljivi rak teško podnosi emocionalnu distancu vodenjaka. Raku je potrebna sigurnost i partner koji će uvijek biti tu, dok neovisni vodenjak ne razumije dubinu rakovih osjećaja i često djeluje hladno.

Vaga, koja teži skladu, ulazi u turbulentan odnos sa škorpionom. Vaginu sklonost flertu posesivni škorpion ne može tolerirati, a njihovi pristupi intimi potpuno su različiti; vaga teži romantici, a škorpion sirovoj strasti.

Inovativni vodenjak i misteriozni škorpion predstavljaju spoj predodređen za propast. Vodenjakova potreba za slobodom buni se protiv škorpionove želje za kontrolom, što dovodi do pasivne agresije i povlačenja.

Sanjarske ribe teško se nose s dominantnim lavom i lepršavim blizancima. Njihova ih dramatičnost ili površnost ostavljaju neshvaćenima i povrijeđenima.