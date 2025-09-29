Ovi datumi u listopadu donose žestoke probleme: Novac bi tada mogao doslovce ispariti iz ruku

Listopad najavljuje se kao mjesec dubokih transformacija, introspekcije i značajnih preokreta. Dok dani postaju kraći, a priroda se priprema za zimu, kozmičke energije i kulturni kalendar isprepliću se te stvaraju razdoblje koje donosi jednako toliko izazova koliko i prilika za rast.

Od osobnih borbi i preispitivanja odnosa do globalnih astroloških upozorenja, ovaj mjesec zahtijevat će svjesnost, strpljenje i otpornost. Bilo da se oslanjate na astrologiju, pratite globalne inicijative ili jednostavno osjećate promjenu u zraku, pripremite se za dinamičan period koji će testirati naše granice i potaknuti nas na promjenu.

Kulturni imperativi i osobni izazovi

Početak listopada tradicionalno je posvećen inicijativama koje nas potiču na preispitivanje vlastitih navika i brigu o zdravlju. Već od 1. listopada počinju kampanje poput "Sober October" (Trijezni listopad) i "Stoptober", koje pozivaju na odricanje od alkohola, odnosno prestanak pušenja.

Iako su usmjerene na poboljšanje zdravlja, ove inicijative predstavljaju značajan osobni izazov, testirajući snagu volje i disciplinu sudionika.

Istovremeno, listopad je Mjesec svjesnosti o ADHD-u i Mjesec svjesnosti o menopauzi, tako što stavljaju u fokus teme o kojima se još uvijek nedovoljno otvoreno govori.

Deseti listopad obilježava se kao Svjetski dan mentalnog zdravlja, podsjećajući nas na važnost brige o psihičkoj dobrobiti u svijetu punom pritisaka.

Kozmički pritisci: Astrološki kalendar ključnih datuma

Astrolozi se slažu da je listopad 2025. mjesec kozmičkih "potresa" koji će utjecati na sve znakove. Planetarni tranziti donose napetost, ali i prilike za iscjeljenje i postavljanje novih temelja u odnosima i karijeri.

Početak mjeseca u znaku napetosti

Mjesec počinje dramatično već 1. listopada, kada Merkur ulazi u kvadrat s Jupiterom, te stvaraju sukob između logike i pretjeranog optimizma.

Astrolozi savjetuju izbjegavanje impulzivnih odluka. Prava intenzivnost stiže 6. i 7. listopada. Merkur ulazi u istraživačkog škorpiona, a Pun Mjesec u Ovnu 7. listopada donosi kulminacije i pojačane emocije.

Ovo je intenzivan period za obradu informacija, a napetost Merkura s Plutonom može iznijeti na vidjelo skrivene istine i potaknuti na teške, ali iscjeljujuće razgovore. Odgovornost u odnosima bit će ključna tema.

Sredina listopada: Prekretnice u ljubavi i moći

Sredina mjeseca donosi kompleksnu mješavinu energija - 11. listopad, koji neki lunarni kalendari označavaju kao nepovoljan dan, donosi opoziciju Venere i Saturna, pa testira strpljenje u ljubavi i financijama.

Ključni dan je 13. listopad. Venera, planet ljubavi, ulazi u svoje sjedište, vagu, a sa sobom donosi potencijal za harmoniju. Međutim, istog dana Pluton završava svoj retrogradni hod, što može ponovno aktivirati borbe za moć i iznijeti na površinu potisnute emocije. Ova kombinacija može donijeti ili prekrasne nove početke ili konačne prekide.

Kraj mjeseca: Transformacija i sjena retrogradnog Merkura

Završnica listopada donosi duboku transformacijsku energiju - 21. listopada događa se Mladi Mjesec u Vagi, pa nudi priliku za novi početak u partnerstvima. Ipak, istog dana počinje "razdoblje sjene" Merkura, čiji retrogradni hod službeno započinje u studenom.

To znači da već krajem listopada možemo osjetiti njegove tipične utjecaje: nesporazume, tehnološke probleme i kašnjenja. Najveći kozmički preokret događa se 22. listopada, kada Neptun retrogradno ponovno ulazi u ribe, a Sunce prelazi u znak Škorpiona.

Ovaj dvostruki događaj najavljuje period duboke duhovne refleksije, suočavanja s unutarnjim strahovima i otpuštanja prošlosti.

Globalna upozorenja i potencijalni rizici

Osim osobnih i astroloških izazova, neki analitičari upozoravaju i na potencijalno turbulentne dane na globalnoj razini. Posebno se izdvaja period oko 26. listopada (±3 dana) kao vrijeme kada bi moglo doći do "negativnih incidenata poput sukoba, napada, nereda, nasilnog kriminala ili ratova".

Kao potencijalna žarišta navodi Rusiju, područja bivšeg Osmanskog Carstva te Indijski potkontinent. Iako se ovakva predviđanja trebaju uzeti s oprezom, ona se uklapaju u širu sliku listopada kao mjeseca povišenih tenzija.