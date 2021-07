LAV

23. SRPNJA – 22. KOLOVOZA

Rođeni na početku ili na kraju znaka, trebali bi provjeriti u astronomskim (efemeride) tablicama jesu li zaista Lav ili su, možda, Rak ili Djevica.

I dekada: vrijeme rođenja od 23.7 do 2.8.

II dekada: vrijeme rođenja od 2.8. do 12.8.

III dekada: vrijeme rođenja od 12.8. do 22.8.

Lav je peti znak Zodijaka. Latinsko ime: Leo. Element: vatra. Kvaliteta: fiksna. Znakom upravlja Sunce. Temperament: kolerik. Boja: zlatna. Dio tijela u čovjeku: srce. Dan: nedjelja. Cvijet: suncokret. Zemlje: Rumunjska, Francuska, dio Italije (Sicilija). Gradovi: Rim, Prag, Madrid, Philadelphia. U mundanoj astrologiji predstavlja umjetnost, ali i odgojne ustanove. Što ne voli: nedostatak publike. Čime ih osvojiti: laskanjem. Kako ih zadržati: obožavanjem.

Kraljevsko (superiorno) držanje!

LAV je velika mačka. Ima toplo, sebeljubivo srce. Voli smijeh, želi biti viđen i prepoznat, traži pohvalu. Darežljiv je i velikodušan. S jakom voljom za moć i organizaciju voli šefovati, i ne snalazi se kao podređeni. Bira sposobne stručnjake, ali traži pokornost. Njegove su naredbe iznenađujuće učinkovite kad malo smanji svoju teatralnost.

Često ima prejak učinak na druge ljude. Neki Lavovi omekšaju s godinama, ali nikad ne spuštaju svoju ponosnu glavu. Lav iznad svega voli davati besplatne savjete. Stvoren je za to da vam na malo nadmoćan i pokroviteljski način izdiktira kako trebate živjeti svoj život. Zbog te ljubavi za podučavanjem, mnogi su Lavovi ugledni pedagozi, političari i psihijatri.

Može biti duboko povrijeđen ako ne poštujete njegovu mudrost i velikodušnost. Da biste ga smirili, samo mu laskajte. Lavu je taština Ahilova peta. U ovom znaku ima puno plavih očiju, ali mnogi Lavovi, naročito žene, imaju tamnosmeđe oči koje su u početku meke i nježne, a onda počinju sijevati od vatre.

LAV, MUŠKARAC

Uživa u svjetlosti Sunca. Ima zapovjednički izgled i dostojanstveno držanje dok promatra obične smrtnike. Muževnost, samosvijest, iracionalni ponos, popodnevni san. Kralj je ali i ljubavnik. Kosa je ono što ga otkriva, najčešće neukroćena i velika poput grive lava. Ovaj se muškarac mora ponositi svojom ženom. To znači da ona mora biti i dovoljno lijepa, ali i dovoljno pametna.

Ipak, sklon je nepromišljenim vezama, kao što to obično jesu svi pravi ljubavnici. S ljubavlju će se igrati sa svojim lavićima, štititi svoju dragu od svake opasnosti, oduševljavati je svojom ambicijom da dostigne najviše položaje u karijeri. Lav uveseljava sva društvena događanja, ali nije luda. On samo nosi krinku da bi privukao pozornost.

Intimno se boji neuspjeha i ismijavanja. To je stalna unutarnja muka i pravi izvor njegove taštine i pretjerana ponosa. No, kad je u pitanju veliki cilj, on ne zna za strah. Tek tada Lav osjeti kako se u njemu budi fantastična snaga i hrabrost za koju je dotad samo mislio da ju posjeduje.

LAV, ŽENA

Punokrvna žena, blistava i zlatna, rođena za vladaricu. Ima madež iznad gornje usne. Senzualna je i privlačna, maznih pokreta kao u mačaka. To što traži, vrlo često i dobije. Kad ona prolazi muškarci se okreću. Vođa je u svojoj skupini, vladajući ostalim ženama kao kraljica. Svatko tko se nađe obasjan njezinim jakim zrakama osjeća toplinu u srcu. Samim činom vođenja ljubavi s njom ona vas je praktično proizvela u viteza.

Ona je luksuzni primjerak kojega ne možete naći na rasprodaji. Uzet će vaše prezime za ostatak života, ako zvuči kraljevski, plemenito i značajno. Zapamtite, vi se udvarate Kraljici! Malo Lavica može odoljeti natjecanju s muškarcima za ugled i dohodak. Lavice od karijere obično uspijevaju održati majčinstvo i posao u savršenoj ravnoteži. Impulsivna je i nametljiva i lako osvaja muškarce. Ako se razočara energično prekida odnos i njezino srce neće dugo trpiti. Smiona u poslu, gazdarica u kući, mnogo inicijative pa muž često mora da sluša.

TRANZITI PLANETA

Već postojeći i oni nadolazeći

U novoj solarnoj godini, koja započinje s vašim (srpanj ili kolovoz 2021.) rođendanom, nastavit će se napeti, stresni i sudbonosni utjecaji tranzitnog Saturna (opozicija) i Urana (kvadrat) na vaše natalno Sunce. Rođeni u I dekadi, već su dobrim dijelom odradili Saturn Uran karmu i oni će prvi (u prosincu 2021.) isplivati iz generalne krize samosvijesti. Ostali Lavovi, koji su trenutno pošteđeni nevolja i smetnji usponu, tek će od siječnja 2022. godine početi (redovito) dobivati po repu. Ne bojte se, Lavovi se znaju suočiti s teškoćama. U vama je uvijek vaša vlastita svjetlost i nikakav vas mrak ne može uplašiti.

SATURN u opoziciji iz 'zračnog' znaka Vodenjaka

od 23. ožujka 2020. do 8. ožujka 2023. godine

Ljudska bića unutar Saturnovog ciklusa od sedam godina mogu promijeniti većinu okolnosti koje istinski i žude promijeniti – fizički, mentalno, emocionalno, duhovno. Saturn provjerava kvalitetu vašeg života i obveza. Ovaj tranzitni utjecaj ukazuje ili na ograničenja ili na uspostavljanje novih temelja. Glavno razdoblje promjena. Krucijalni izbori. Dragovoljno prepuštanje dužnostima. Sređen sistem djelovanja. Saturn vam govori što morate učiniti kako biste nadrasli sadašnje stanje koje osjećate ograničavajućim i frustrirajućim.

Izaziva vas da se pozabavite stvarima realistično, naročito onima koje ste do sada izbjegavali. On vas jednostavno sili da se suočite s onim područjima svog života u kojima vam manjka discipline, strukture ili unutrašnje snage. Saturn je arhetipski učitelj čiji nauci nose veliku težinu i važnost. Svaki gubitak koji donosi tranzitni Saturn samo je znak da nešto morate ponoviti, a svaka dobit da ste nešto dobro svladali.

URAN u kvadratu iz 'zemljanog' znaka Bika

od 16. svibnja 2018. do 8. srpnja 2025. godine

Inicijacija novog. Stanje otvorenosti i bliskosti ka dubinama nepoznatog u sebi i oko sebe. Sve što nije potpuno iskreno, doživljava radikalnu promjenu. Promjene koje vas približavaju vašim suštinskim potrebama, oslobođenim onih koji nisu zaista vaše. Svaka vaša akcija treba biti zaokružena, da bi uzrok i posljedica bili u jedinstvu. Ubrzani napuci iz drugih dimenzija o kozmičkim zakonima i duhovnoj evoluciji. Shvaćanje da ste prerasli stare životne obrasce. Postizanje neovisnijeg i objektivnijeg

pogleda na određene životne dimenzije i iskustva. Uran vas oslobađa svega onoga što vas više ne obvezuje kao dužnost, strah, karma, nužnosti i otkriva vam vašu životnu svrhu. Prepuštanje kreativnim vrstama posla koje ste sebi predočivali kao dijete, ali ste ih sve vrijeme zanemarivali. Uran predstavlja mentalno razumijevanje viših razina, razina svijesti gdje su dvojnosti ujedinjene u živuću istinu. Bljeskovi uvida. Skitalački duh! Impuls za neovisnošću, pobunom i nekonvencionalnošću, za izvornim i neočekivanim. Uran donosi brišuće promjene koje kao posljedak imaju preuređenje svijesti kako bi omogućio nastupanje novog razvoja.

JUPITER u trigonu iz 'vatrenog' znaka Ovna

od 11 svibnja 2022. do 28. listopada 2022. godine

Uspjeh, zaštita, sreća, prosperitet, putovanja, učenje i obrazovanje, novac, duhovnost. Nada i optimizam. Više vrijednosti i novi smisao života. Jupiter će vam otvoriti vrata za nove planove, aspiracije i usavršavanja; uskladit će vas s budućim mogućnostima, poticat će vas na proširivanje novih područja iskustava. Bit ćete prisiljeni djelovati samopouzdanije i morati ćete činiti ono što doista na svaki način želite raditi.

Sva ekspanzija vaših osobnih planova i aktivnosti prema kojima ste oduvijek imali nagnuće u ovom razdoblju može početi djelovati, jer tada ćete imati veću motivaciju za usavršavanjem tekuće situacije kao i veće povjerenje u pozitivan ishod. Jupiterov tranzit osiguravat će vam potrebnu mogućnost (povećanje kreativne energije) za ukidanje samonametnutih uskraćenja. Lavovi i Lavice s natalnim Jupiterom u Ovnu (generacija – 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011.) prolazit će od svibnja do listopada 2022. godine, kroz izuzetno važno razdoblje preorijentacije i obnavljanja vjere.

NAJZALJUBLJENIJI – srpanj i listopad 2021., ožujak i svibanj 2022. godine

POSLOVNO NAJUSPJEŠNIJI – kolovoz 2021., svibanj 2022. godine

NA ENERGETSKOJ NULI – travanj 2022. godine

SUPERIORNO NAJJAČI – srpanj 2021., lipanj 2022. godine