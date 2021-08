Potpuna astrološka karta uključuje mnogo različitih planeta i točaka, ali većina ljudi poznaje jedan od najvažnijih elemenata karte – Sunčev znak. Vaš Sunčev znak otkriva vaš osnovni identitet i vašu temeljnu osobnost.

Roditelj OVAN

Vaš entuzijazam čini vas izvanrednim roditeljem, jer inspirirate djecu koja su manje samosvjesna od vas. Izvlačite maksimum iz djece i volite im pomoći u razvijanju vlastitih interesa. Iako ste kao mladi roditelj često nestrpljivi sa svojom djecom, jer imate ishitrenu narav, to uskoro prođe i rijetko imate zamjerku. Majka Ovan organizira svoje vrijeme tako da može provesti maksimalno vrijeme sa svojom djecom u raznim aktivnostima, ali mora imati osjećaj slobode i da nije zarobljena u kući. Ovnu je vrlo važno da bude hvaljen i cijenjen zbog svog truda od strane djeteta i partnerice.

Roditelj BIK

Roditelj Bik naporno radi kako bi njegovo dijete imalo mogućnosti koje sam nikada nije imao. Iako drži do discipline i ponašanja, nikad ne oskudijeva u maženjima. Moraju paziti da djeci objasne zašto rade stvari i da ne budu previše dogmatični, kako bi ih ona razumjela. U suprotnom, generacijski jaz vrlo brzo će se pojaviti. Bikovi se vole prepuštati užicima, i mogu biti u iskušenju da previše popuštaju svojoj djeci. Novac je jako važan za Bika. On(a) voli vidjeti svoju djecu kako štede džeparac koji će kasnije potrošiti na luksuz. Potrošnju na obrazovanje Bikovi drže važnom i vrijednom.

Roditelj BLIZANCI

Vi ste živahan, prilagodljiv, razuman roditelj koji je u stanju predstaviti vašoj djeci stalan tok novih ideja i iskustava. Možete biti u dodiru s aktualnim trendovima od svoje djece. Volite biti u mogućnosti proširiti umove svoje djece. Stalna djetinjasta brbljanja i ponavljajuća buka mogu vas iritirati, pa će vam trebati česte pauze. Oni će biti na istoj valnoj duljini kao i vi, dok ste u razgovoru skloni skakati s teme na temu bez odmora. Majka Blizanka obično nema problema s upravljanjem obitelji, domom i poslom odjednom. I uživa u tome! I tata Blizanac je odličan, jer je vječni Petar Pan.

Roditelj RAK

Rakovi su idealni za roditeljstvo. Ovo je znak koji predstavlja majčinstvo. Izuzetno ste skrbni i pokroviteljski raspoloženi. Imate duboku potrebu očuvati obiteljsku zajednicu. Ako ste otišli predaleko, to se može pretvoriti u pretjeranu zaštitu i zabrinutost za dobrobit vaše djece. Možete biti neskloni dopustiti im da se osamostale i odmaknu od vaše sfere utjecaja. Kao odgovor na situacije koje uključuju vašu djecu možete prečesto reagirati emocijama, umjesto da zauzmete racionalniji stav. Uz vašu bogatu maštu, izvrsni ste pripovjedači. Nitko se tako nježno ne mazi poput astrološkog Raka.

Roditelj LAV

Lav je astrološki znak koji predstavlja očinstvo. Oduševljeni ste roditelj koji je spreman potrošiti mnogo truda i vremena na obrazovanje vlastite djece. Potičete ih da koriste svoje prirodne (urođene) talente, ali vaš vatreni entuzijazam može obuzeti i preplašiti tihu i plašljivu djecu. Morate paziti da ne očekujete previše od svoje djece ili da kroz njih ne pokušavate živjeti svoje neostvarene želje. U stanju ste svoju djecu izložiti ljepotama ove planete. Sve u svemu, pokušavate odgojiti svoju djecu na jednostavan, hrabar, čestit način. Vaš(a) princ(eza) mora vas poštovati, jer ipak ste vi kralj ili kraljica.

Roditelj DJEVICA

Skloni ste planiranju svoje obitelji i trudite se da vam djeca stignu baš kad vi to želite. Iako možete biti prilično strogi, posebno u pitanjima prehrane i higijene, roditelj ste koji voli. Možda ste malo rezervirani u iskazivanju svoje ljubavi. Nadahnjujući ste učitelj svojoj djeci i sposobni ste im pokazati vrijednost dužnosti, ispravnosti i odgovornosti. Želite ispuniti živote svoje djece s mnogo raznolikih aktivnosti. Vjerojatno ćete ih također u ranoj dobi naučiti čitati i pisati. Kao roditelj, volite uredan dom. Morate naučiti mudrije raspodijetiti kućanske poslove kako se ne biste istrošili.

Roditelj VAGA

Vaga je ugodan i lagodan roditelj koji je u stanju svojoj djeci prenijeti dobre manire ponašanja i društvenu pravednost. Potičete ih da se lijepo odijevaju i slijede izvannastavne interese, i spremni ste osigurati novac za ove aktivnosti. Mrzite nesklad u obitelji i često ćete reći „da“ samo kako biste održali mir u vlastitoj kući. Vaša neodlučnost može biti jako frustrirajuća za vašu djecu kada žele nešto brzo saznati, a nisu im od velike pomoći ni vaši rutinski odgovori - „idi pitaj majku/oca“. Vjerojatno ste toga već postali svjesni, vaša djeca uskoro će vas naučiti okretati oko malog prsta!

Roditelj ŠKORPION

Možete biti strogi i disciplinirani, ali i svoju djecu velikodušno nagrađivati za uloženi trud. Vrlo ste zahtjevni u onome što očekujete od njih. Može vam biti teško uspostaviti kvalitetan kontakt s djecom, ako se njihov odnos prema životu jako razlikuje od vašeg. Međutim, sva vaša ljubav, podrška i vodstvo uvijek su tu za njih, i ne dolaze u pitanje. Vrlo ste dobri u intuitivnom shvaćanju što vaša djeca trebaju, a vaša bujna mašta omogućuje vam lagani ulazak u njihov svijet. Majka Škorpion ima moć i intenzitet da se učinkovito nosi s poslom, obitelji i kućanstvom u isto vrijeme.

Roditelj STRIJELAC

Ako ste mama Strijelac, možda se bojite da niste na visini odgovornosti za majčinstvo, a ako ste tata Strijelac, vi ste arhetipski nevoljni otac. Ali vaš prirodni entuzijazam čine vas idealnim roditeljem. Nakon što odlučite imati djecu, bit ćete sentimentalni prema njima. Potrudite se pronaći vremena za njih, ili će vas sve veći nemir učiniti manje dobrim roditeljem nego što želite biti. Pazite da zbog entuzijazma ne budete prezahtjevni, pogotovo ako ne koriste uvijek sve mogućnosti koje im se pružaju. Želja vam je da se vaša djeca istaknu i sudjeluju u mnogim aktivnostima u školi i izvan nje.

Roditelj JARAC

Majke Jarčevi mogu biti u iskušenju da se (pre)rano vrate na posao, jer teško podnose pad (ili gubitak) prihoda. Očevi Jarci često upadaju u zamku udaljenosti i nepristupačnosti, iako to redovito snažno negiraju. Roditelj Jarac trebao bi slušati svoju obitelj kad mu se kaže da se opusti, biti spreman prekinuti rutinske radnje, i učiniti ono što ostatak obitelji predlaže. Iako ste duboko u sebi emocionalno mekani i ranjivi, vrlo ste dobri u skrivanju svojih osjećaja od ostatka svijeta. To može stvarati dojam da ste hladni i neosjetljivi, a to je posljednje što želite da vaša obitelj vjeruje.

Roditelj VODENJAK

Način na koji odgajate svoju djecu može biti vrlo nekonvencionalan. Vaša se djeca mogu činiti konvencionalnijima od vas! Slušajte pažljivo ono što vam imaju za reći, prijeđite na stvar i pokušajte se prema njima odnositi kao prema odraslim osobama. Ponekad vam se može činiti da ste rastreseni, ali puni ste topline i brige, iako možda ne volite uvijek otvoreno izražavati svoje emocije. Dopuštate svojoj djeci slobodu izražavanja. Želite ih odgajati da budu neovisni i samodostatni. Jedina zamka u koju možete upasti je pretpostavka da vaša djeca vide život na potpuno isti način kao i vi.

Roditelj RIBE

Iako ste ponekad previše rasijani i možda vam nedostaje discipline, odličan ste roditelj. To je zato što ste u stanju razumjeti svijet svog djeteta jer ga nikada niste istinski napustili. Spremni ste učiniti sve što je moguće kako biste svom djetetu pomogli da ostvari svoj potencijal, pružajući mu ohrabrenje i podršku. Ako je vaše dijete posebno uspješno, ne smijete pogriješiti živjeti svoj život kroz njega. Pametna mala djeca obično nemaju problema savijati vas oko malog prsta. Ipak, pazite da nikada sebi ne dopustite da postanete 'otirač' za vlastitu djecu, partnera ili partnericu.