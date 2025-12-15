Stiže nam godina velikih promjena: Evo što vam predviđa numerologija za 2026.

Dok polako ispraćamo jednu i pripremamo se za drugu godinu, mnogi od nas traže smjernice u drevnim vještinama poput astrologije i numerologije.

Upravo nam numerologija, znanost o brojevima, nudi fascinantan uvid u energetske vibracije koje će oblikovati 2026. godinu. Prema analizi, pred nama je iznimno moćno razdoblje - univerzalna godina broja jedan, koja označava početak potpuno novog devetogodišnjeg ciklusa.

Nakon energije završetaka i otpuštanja koja je obilježila 2025. (univerzalnu godinu broja devet), 2026. stiže kao dašak svježeg zraka.

Nudi nam praznu stranicu, kozmičko zeleno svjetlo za inicijativu, inovacije i hrabre korake naprijed. To je godina u kojoj se od nas ne samo traži da sanjamo, već i da djelujemo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Univerzalna godina broja jedan: Vrijeme za akciju i autentičnost

U numerologiji, broj jedan simbolizira početak, pionirski duh, neovisnost i sirovu stvaralačku energiju. Izračun je jednostavan: zbrajanjem znamenki godine 2026. (2+0+2+6) dobivamo broj 10, koji se zatim svodi na 1 (1+0=1).

Ova vibracija potiče nas da preuzmemo vodstvo u vlastitim životima, osluškujemo intuiciju i postavimo temelje za budućnost. Ovo je godina u kojoj će se nagrađivati proaktivnost. Nove prilike, ljudi i okolnosti ulazit će u naše živote, no ključno je ne čekati da se pojave, već ih aktivno stvarati.

Energija broja jedan poziva nas da svoje potrebe, strasti i prioritete stavimo na prvo mjesto. Odluke koje donesemo i putevi koje zacrtamo u 2026. imat će dugoročan odjek, oblikujući naše iskustvo sve do 2034. godine.

Na globalnoj razini, 2026. bi mogla donijeti uspon novih lidera, pionirske inovacije i transformativne promjene u postojećim sustavima.

Pokreti usmjereni na individualnost, slobodu i kreativne reforme bit će u središtu pozornosti. Ipak, snažna energija broja 1 nosi i izazove. Moramo paziti na ego, nestrpljivost i sklonost pretjeranoj kontroli. Uspjeh će doći onima koji svoju ambiciju uravnoteže sa suosjećanjem i integritetom.

Foto: Shutterstock

Kako izračunati svoj osobni broj za 2026.?

Dok univerzalna godina jedan utječe na sve nas, najizravniji utjecaj osjetit ćete kroz svoj Osobni broj godine. Izračunati ga je lako: zbrojite znamenke svog dana rođenja, mjeseca rođenja i godine 2026. dok ne dobijete jednoznamenkasti broj.

Primjerice, ako ste rođeni 14. srpnja:

Zbrojite dan, mjesec i godinu: 1 + 4 (dan) + 7 (mjesec) + 2 + 0 + 2 + 6 (godina) = 22.

Ako je rezultat dvoznamenkast, zbrojite njegove znamenke: 2 + 2 = 4. Vaš Osobni broj za 2026. je 4.

Osobna godina jedan: Dvostruki novi početak

Nalazite se u osobnoj godini jedan unutar univerzalne godine jedan, što udvostručuje naglasak na novim počecima.

Ovo je vaša godina za pokretanje projekata, preuzimanje rizika i postavljanje temelja za idućih devet godina. Svemir vas u potpunosti podržava.

Osobna godina dva: Partnerstvo i ravnoteža

Dok svijet juri naprijed, vaš fokus se prebacuje na suradnju, strpljenje i diplomaciju.

Nakon neovisnosti iz prethodne godine, sada je vrijeme za usporavanje i građenje mostova. Uspjeh dolazi kroz timski rad i harmonične odnose.

Osobna godina tri: Kreativnost i izražavanje

Energija postaje lakša i ekspanzivnija. Ovo je godina za komunikaciju, druženje i kreativno izražavanje.

Podijelite svoje ideje sa svijetom, proširite društvene krugove i dopustite radosti i inspiraciji da vas vode. Vaš glas sada ima moć.

Osobna godina četiri: Izgradnja i struktura

Ova godina traži disciplinu, organizaciju i naporan rad. Dok vas univerzalna energija potiče na skok, vaš osobni ciklus zahtijeva postavljanje čvrstih temelja. Ulažite u planiranje i praktične korake koji će osigurati dugoročnu stabilnost.

Foto: Shutterstock

Osobna godina pet: Promjena i sloboda

Pripremite se za uzbuđenje! Godina pet donosi promjene, avanturu i neočekivane prilike. Ovo nije vrijeme za držanje poznatog, već za istraživanje, eksperimentiranje i prihvaćanje nepoznatog. Mogući su preokreti u karijeri, selidbe ili nove veze.

Osobna godina šest: Odgovornost i dom

Fokus se seli na dom, obitelj, ljubav i odgovornost. Dok svijet slavi neovisnost, vi jačate svoje veze i brinete o onima koje volite. Ovo je iznimno plodna godina za partnerske odnose i rješavanje obiteljskih pitanja.

Osobna godina sedam: Introspekcija i duhovnost

Vaš ciklus poziva na povlačenje i unutarnji rad. Ovo je godina za promišljanje, učenje i duhovni rast. Možda ćete osjećati potrebu za samoćom kako biste obradili svoje misli. Mudrost koju sada steknete bit će neprocjenjiva u godinama koje dolaze.

Osobna godina osam: Moć i materijalizacija

Vrijeme je za žetvu. Godina osam donosi teme uspjeha, ambicije, moći i financijskog napretka. Usklađena s energijom početka Univerzalne godine jedan, ovo je vaša prilika da preuzmete vodstvo i ostvarite značajne rezultate.

Osobna godina devet: Završetak i otpuštanje

Dok svijet započinje novi ciklus, vi završavate svoj. Ovo može djelovati zbunjujuće, ali je zapravo duboko pročišćavajuće. Vaš zadatak je otpustiti sve što vam više ne služi - stare navike, veze ili situacije, kako biste se pripremili za vlastiti novi početak u 2027. godini.