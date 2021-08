Dijete OVAN

Djeca Ovnovi vole avanture. U školi mogu biti lijeni tijekom satova koji su im dosadni, iako imaju brz um. Iako ova djeca imaju sebičnu stranu svoje prirode, ona također imaju izraženu želju ugoditi drugima. Vole se zabavljati, ali njihova impulzivnost može povremeno dovesti do nepromišljenosti. Iako djeci Ovnovima treba disciplina, potrebno im je i puno slobode za samoizražavanje. Ponuda izazova može biti način poticanja dobrog ponašanja. Roditelji malog Ovna moraju shvatiti da je ravnoteža ovdje ključna. Previše discipline ogorčit će dijete, a premalo može potaknuti sebičnost.

Dijete BIK

Beba Bik je dobre volje i zadovoljna. Uživa u obilju hrane i maženju. Ljubav Bika prema dobroj hrani može dovesti do problema s bucmatošću, ali korisno je znati da ih se lako pridobije upotrebom hrane kao mita. Zagrljaj može djelovati jednako dobro kao i hrana, kako bi učinilo ono što vi želite. Metodična su i dobro organizirana djeca i popularna su među svojim učiteljima. Rođeni pjevači, imaju glazbeni dar. Sigurnost je od najveće važnosti za Bika, i potrebno mu je mnogo redovitog pokazivanja ljubavi. Mali Bik je najtvrdoglavije dijete u Zodijaku, i često se suprotstavlja novim situacijama.

Dijete BLIZANCI

Djeca Blizanci toliko su prijateljska i pristupačna da ih je potrebno educirati o mogućoj opasnosti od stranaca. Izuzetno su energični i potrebno ih je praktički prisiliti na spavanje. Roditelji djeteta Blizanca moraju poticati dosljednost napora kako bi se projekti završili. Ova djeca s veseljem rade nekoliko stvari odjednom, skačući s jedne stvari na drugu kako njihov interes opada i raste. Prihvatit će disciplinu samo ako su razlozi za to logično i jasno objašnjeni. Glavni problem će biti hvatanje ove djece na crveno jer su tako brzi. Mnogi bi ih roditelji opisali kao polu đavla, polu anđela.

Dijete RAK

Majka ima iznimno važnu ulogu u životu djece Raka i oni jako pate ako ih iz bilo kojeg razloga udalje iz kuće. Zanimljiva je ideja dopustiti im da imaju kućnog ljubimca kojega će maziti i paziti. Mogu patiti od strahova o kojima ih je potrebno nježno uvjeriti da razgovaraju kako se ne bi nepotrebno brinuli. Imaju izuzetno moćnu maštu koju treba poticati. Mogu biti prilično hrabri, kada štite sebe i svoje najmilije. Nakon što se osjećaju potpuno sigurnima s jakom kućnom bazom, ova su djeca sposobna za sve. Imaju izvrsna sjećanja i roditelji bi trebali paziti da ne obećaju ništa što ne mogu ispuniti.

Dijete LAV

Dijete Lav je vođa igara, i pokazuje već odmalena da će biti u središtu pozornosti. Lavovi su iznimno kreativni i trebaju to izraziti, inače će osjetiti da u njihovom životu nedostaje nešto važno. Sunčana Lavovska djeca vole biti u središtu pažnje i nisu sramežljiva, i lako je zaboraviti da imaju krhko samopouzdanje koje treba ojačati. Kada ih kritizirate, radite to s velikom dozom takta i humora. Mali Lavići vole glumit bossa drugoj djeci, čak i roditeljima. No, s druge strane, kad se osjete odgovornima, ostavljaju dojam dobroćudnih monarha koji dijele darove i usluge onima oko sebe.

Dijete DJEVICA

Ova djeca su marljiva, tiha i pouzdana. U školi su vrijedni i pažljivi i rado rješavaju domaće zadaće. Emocionalno, Djevice mogu biti sramežljive i potrebna im je sigurnost opipljive i dokazane ljubavi, iako to možda neće izreći i zatražiti je. Ako ne dobiju ljubav koju žele, mogu se žaliti na bolesti kako bi privukli potrebnu pažnju. Vrlo su radoznali i doprijeti će do srži svake stvari. Ako se žale na bolove u trbuhu, ne gledajte što su jeli, već ono što ih zabrinjava jer obično postoji izravna veza. Sigurnost pronalaze u svojim svakodnevnim ritualima, i u skladu s tim treniraju vlastite roditelje!

Dijete VAGA

„O, kakvo lijepo novorođenče!“ Svojim osmijehom ozari sve oko sebe. Obično ima malenu rupicu na bradi. Kao da ju je dobra vila dotaknula svojim magičnim poljupcem! Vage su velikodušna i šarmantna bića i žele ugoditi drugima. Obično vole knjige, a posebno one krasno ilustrirane i oblikovane. Uživaju u grupnim sportskim aktivnostima. Imaju poteškoća u donošenju odluka, čak i onih običnih i bezazlenih. Često mogu zatražiti od roditelja ili drugih da odluče umjesto njih, i to ne treba poticati. Pomozite im da sami odluče, objasnite im sve mogućnosti i proradite to s njima.

Dijete ŠKORPION

I najsitniji Škorpiončić ima iznimno snažno tijelo. Rađaju se tako jaki da bi se nosili sa svojom izrazito snažnom voljom. Dijete će vas fiksirati svojim upornim pogledom čim se probudi, a vi ćete, opčinjeni, ispunjavati svaki njegov prohtjev. Imaju toliko energije da će, ako se ne koristi konstruktivno, pronaći neki drugi izlaz, najčešće destruktivan! Ovo dijete zahtijeva čvrstu ruku. Može učiti samo od nekoga za koga misli da je jači od njega. Malim Škorpionima je jako važno da se poštuje njihova privatnost. Žele znati kako svijet funkcionira i postavljaju brojna pitanja. Izuzetno štite sebe i svoje voljene.

Dijete STRIJELAC

Ako na školskim fotografijama imate dijete s najširim i najsunčanijim osmijehom, možda ste ponosni roditelj Strijelca. Držite vašeg malog Strijelca stalno na oku! Ova djeca vole avanturu i ne smeta im da odlutaju daleko da je pronađu. Kako bi razvili svoju prirodnu širinu vida, potrebno je poticati njihove i fizičke i intelektualne interese. Moraju naučiti usmjeravati svoju idealističku energiju u produktivne projekte. Kada su u pitanju prizemniji zadaci, često ih odgađaju riješiti. Njihovo poštenje i uzavrelu iskrenost vjerojatno će morati biti ublaženo velikom dozom takta.

Dijete JARAC

Djeca Jarci znaju biti konvencionalnija od svojih roditelja. Čudna je činjenica da bebe Jarci često ne izgledaju kao bebe, već kao mali starci. Kako stare, paradoksalno postaju sve mlađi i bezbrižniji. Imaju duboke emocije koje se mogu sakriti, pa je na roditeljima da im pomognu da slobodno izraze svoje osjećaje. Sramežljiva su, iako to skrivaju iza čvrstog štita samoobrane. Treba ih od malih nogu upoznati s knjigama i poticati zabavu na otvorenom. Lako je zaboraviti koliko je dijete Jarac uistinu mlado i dati mu daleko veću odgovornost nego što je doista spremno, jer se ponaša kao odraslo.

Dijete VODENJAK

Ovo se dijete može činiti vrlo različito svojoj braći i sestrama. Kreativno je, originalno i humanitarno. Iako su prirodno vrlo ljubazna djeca, potrebna im je pomoć u izražavanju svojih emocija i unutarnje topline jer se lako mogu učiniti hladnim i dalekim. Djeca Vodenjaci iznimno su neovisna, a ponekad su i krajnje tvrdoglava. Imaju toliko talenta, čak i genijalnog, i treba ih učiti praktičnoj primjeni. Ova djeca vole znati kako stvari funkcioniraju, a posebno uživaju u mehaničkim igračkama koje se mogu rastaviti. Budite upozoreni ako se dočepaju dragocjenih kućanskih aparata!

Dijete RIBE

Male Ribice iznimno su emocionalne i nježne, preferirajući vlastiti imaginarni svijet nad surovom stvarnošću. Kako su rasporedi i rutinski poslovi njihovi prirodni neprijatelji, oni će učiniti sve u svojoj plodnoj mašti kako bi ih izbjegli. Dijete Riba će zahtijevati zdravu količinu pažnje i razumijevanja. Mora biti nadgledano i ohrabrivano, jer je nesigurno u svoje sposobnosti. Budući su osjetljiva bića, svaka ih strogost lako pogađa u srce. Sklona su i plaču. Ako vam kaže da je bilo vani leteći na tanjuru s Marsovcem, vjerujte mu. Možda je baš tako i bilo. Curice obično žude postati balerinom.