Potpuna astrološka karta uključuje mnogo različitih planeta i točaka, ali većina ljudi poznaje jedan od najvažnijih elemenata karte – Sunčev znak. Vaš Sunčev znak otkriva vaš osnovni identitet i vašu temeljnu osobnost.

Djelatnik OVAN

Ako zaposlite astrološkog Ovna kao djelatnika, to može biti jedan od najmudrijih poteza što ste ikada napravili, a može vam donijeti i veliku glavobolju, ovisno o tome kako rukujete ovim eksplozivom. Pogriješit ćete ako mu date rutinski posao u okviru uobičajena radnog vremena od 9 do 17 sati.

Kad se Ovan dosađuje, mane mu brzo nadjačaju vrline. Premjestite ga na radno mjesto na kome će imati potpunu slobodu te da, po mogućnosti, bude odgovoran samo vama. Za razliku od vaših ostalih djelatnika, on će prihvatiti prekovremeni rad kao izazov, i neće se zbog toga žaliti.

Djelatnik BIK

Kao prodavač neće baš uvijek ostavljati najbolji dojam na mušterije. Prosječan Bik obično ne umije motivirati i uvjeriti potencijalnog kupca da nešto kupi. Posao mu mora pružiti osjećaj sigurnosti; u suprotnome će njegove radne sposobnosti biti izrazito umanjene.

Bez obzira koliko mu plaća bila kolebljiva, Bik voli znati koliko je točno zaradio na kraju svakog mjeseca. Ako nema neku dodatnu zaradu, može biti najnesretnije biće na zemlji. Novac je važna stvar prema kojoj se on zna ophoditi. U prijevodu bi to značilo da je upravo on idealna osoba za posao na odjelu za kredite.

Djelatnik BLIZANCI

Je li kod vas uposlen netko tko brzo govori, brzo se kreće i brzo misli? Izgleda li i ponaša li se kao mlad? Je li nepredvidiv, nemiran, nestrpljiv i originalan? Doista ste mudri što ste uposlili Blizanca. Lako je shvatiti i zašto ste to uradili. Niste mogli odoljeti njegovoj privlačnosti, stvaralačkoj mašti i sjajnom umu. Blizanac je u stanju bilo koju apstraktnu ideju pretvoriti u stvarnost.

Tamo gdje je potrebno njih troje, dovoljan je – Blizanac. Ima urođenu sposobnost rješavati nepredvidive slučajeve. Blizanca zamara rutinski posao, i nemojte ga vezati za jedno mjesto, za jedan posao.

Djelatnik RAK

Uvijek je lijepo da zaposlite Raka, jer će zdušno raditi za vas. On ne radi za slavu ili maglovita priviđenja. On radi zbog najjednostavnijeg razloga na svijetu, radi sigurnosti, odnosno novca. Trebate odmah shvatiti da njegova plaća mora biti „rastegljiva“, tj. morat će postupno bivati sve veća i veća.

Kako vrijeme prolazi, on postaje sve iskusniji, dokazuje svoju privrženost, darovitost i sposobnost, tako da, s pravom, očekuje i veću plaću. Njegova plaća uvijek mora biti primjerena rezultatu njegova rada. U suprotnome, bit će prisiljen napustiti taj posao i potražiti neki drugi.

Djelatnik LAV

Ako je vaš djelatnik tipičan Lav, bit će vam nemoguće zanemariti ga. Ni onu mirniju vrstu Lava nije mudro zanemariti. Agresivniji će vas Lav tjerati da se divite njegovoj darovitosti i da priznate njegovu vrijednost, stalno vam ponavljajući kako je izvanserijski. On zna da je nadmoćan i ne želi biti zanemaren.

Lavovi ne spadaju u ljude koji kriju svoju veličinu. Ne mogu podnijeti da budu podcijenjeni. Svi Lavovi vole titule. Vodstvo je urođeni dio njegove naravi i nemoguće je to sasvim iskorijeniti. Lav svima razdaje svoju mudrost. Što zauzima manji položaj na poslu, dijeli veće savjete.

Djelatnik DJEVICA

Ako imate djelatnika Djevicu, čuvajte ga (ili nju) i planirajte polako ga premjestiti na položaj svoga pomoćnika. Nemojte to učiniti prebrzo, jer će se osjećati nepripremljenim i bit će protiv toga. Ne trebate ga obasipati nagradama nego ga dobro plaćati. Djelatnik Djevica s pravom očekuje da bude pošteno plaćen za svoj trud, jer mu je novac veoma važan.

Otkrit ćete da ima i savršeno oko za pojedinosti. S oštrim smislom za razlikovanje, brzo otkriva najslabiju kariku u lancu. Nikada neće predati nesređen materijal i nemaju strpljenja s napola urađenim poslom ili lijenošću.

Djelatnik VAGA

On će biti učinkovitiji u radu ako ga ljudi s kojima radi ne omalovažavaju svaki dan. Neskladno ozračje može ga deprimirati, ali kolege s kojima nema ničeg zajedničkoga dovode ga do očajanja. Ljudima rođenim u znaku Vage rijetko kad treba puno vremena da uspostave ravnotežu. Branit će jednaka prava i plaće primjerene radu.

Ono što je Vagama najvažnije, to je sklad, a savršena pravda im je ideal. Tipični predstavnik Vage je savršeno prikladan da pročisti zrak u ozračju nesuglasica. Brzo će staviti melem na otvorene rane i svojim toplim osmijehom svima vratiti dobro raspoloženje.

Djelatnik ŠKORPION

Plaše li ga se pomalo ostali djelatnici? Nesumnjivo. Jer, on je – Škorpion! Više nego itko u vašoj firmi Škorpion službenik je gospodar svoje sudbine, kormilar svoje duše. Škorpion ima sposobnost kreirati ili upropastiti svoj život, i on to zna. Nikad ne laže sebi, i rijetko krivi drugoga za vlastite pogreške.

To je posljednja osoba na svijetu za koju možete reći da ima kompleks niže vrijednosti. U njegovoj opsesivnoj i oštroumnoj glavi cilj opravdava sredstvo. Ako postoji nešto što Škorpion sigurno zna, to je s koje strane vjetar puše. On je potpuno siguran da će jednom ostvariti svoj cilj.

Djelatnik STRIJELAC

Njega zanima samo ono što sad dobiva. Sutra je odveć daleko, sljedeća godina je već nezamisliva. Divno je imati Strijelca u uredu. Vedar je i spreman pomoći. On je pozitivna duša, zanesenjak i optimist. Nikad ništa ne radi napola. Jedino kada je brak u pitanju sporo donosi odluke. U svemu drugome je razmjerno brz.

Dogodit će vam se da nemate pojma ni kamo ide ni gdje je bio. Zna biti toliko bezobrazan da će vas prestrašiti svojim izravnim izjavama. Željet će znati sve razloge za vaše naloge i vaše metode. Ako mu se dopada vaša logika, prihvatit će vas svojim iskrenim odobravanjem.

Djelatnik JARAC

On obično stiže na posao nekoliko minuta ranije, a odlazi nekoliko minuta kasnije. Glava mu je čvrsto prikovana za ramena, a olovke uvijek zašiljene. Osoblje ga oslovljava s gospodine, trgovci također, a i vi, naročito kad imate problema? Naravno, on je – Jarac.

A i koga drugog biste mogli opteretiti tolikom količinom posla koji bi i konja oborio. Jedino ne može oboriti Jarca. Njegovo odijevanje i ponašanje su staromodni. Užina mu je u vrećici što ju svakodveno nosi na posao. Restorani su skupi, a uz to mrzi davati napojnice i ne podnosi gužvu. On uglavnom gleda svoja posla.

Djelatnik VODENJAK

Ne biste trebali imati nikakvih problema da u svome djelatniku prepoznate astrološkog Vodenjaka. To je onaj koji prijateljuje sa svima. Ono što žene privlači kod Vodenjaka je njihova potpuna ravnodušnost prema njima. To ih dovodi do ludila. Ima držanje znanstvenika. Život sa djelatnikom Vodenjakom može biti veseo, a ponekad vas može ostaviti i bez daha.

Mnogi su Vodenjaci trijezni, hladnokrvni, povučeni i na odstojanju od ludoga svijeta oko sebe. Jedina nevolja je u tome što žive 50 godina ispred i, kad povremeno svrate u sadašnjost, donesu neke neobične ideje iz stratosfere.

Djelatnik RIBE

Sposobnost djelatnika Ribe u potpunosti ovise o tome u kojem bazenu pliva. On može biti na neodgovarujućem poslu, lutati od jednoga do drugog mjesta, dok konačno ne shvati da mu je najpametnije kad ostane sam sa svojim snovima. Da bi uspješno radio s drugim ljudima ili da bi bio dio tima, Riba mora raditi nešto što ne izaziva njezinu osjetljivost.

Kad su riblje potrebe zadovoljene, bit će dragocjen radnik, često jedinstven na svom polju – koga je teško zamijeniti. Riba neće otkriti ono što zaista misli. Kad bi razotkrila svoju punu narav, zaprepastila bi i prenerazila većinu ljudi.