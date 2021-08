Vaš Sunčev znak otkriva vaš osnovni identitet i vašu temeljnu osobnost.

Poslodavci

Poslodavac OVAN

Ovan poslodavac nije popularan u očima lijenih djelatnika. Njega jednostavno ne može zadovoljiti posao koji se obavlja „s pola snage“. On od vas očekuje potpunu privrženost firmi. Morate biti spremni i na čest prekovremeni rad.

Iako je velikodušan kad su u pitanju odmori i plaće, od vas će očekivati da zaboravite na svoje osobne planove, ako je to u interesu tvrtke, odnosno ako iznenada iskrsne važan posao. Cijeni djelatnike koji daju kreativne i originalne prijedloge. Vaša će plaća biti veća od plaće vaših prijatelj(ic)a koji rade u drugim firmama. Njegova tajna potreba je – biti voljen.

Poslodavac BIK

Poslodavac Bik je mnogo neugodniji nego vam se na prvi pogled čini. Prema njemu uvijek morate biti oprezni. Nemojte previše iskušavati njegovo nestrpljenje, da ne biste upoznali razjarenog Bika! Nije zadovoljan sitnim poslom, jer teži stvoriti svoje poslovno carstvo.

Očekuje da se platno šije po njegovu kroju. Sve dok mu njegove metode donose novac, on će ih uporno prakticirati. Ne samo da nikada ne mijenja mišljenje, nego ga ništa u tome ne može pokolebati. Kad izgubi strpljenje, najprije će zašutjeti, zatim će ljutito frktati, da bi, konačno, na sav glas vrisnuo: „Otpušteni ste!“

Poslodavac BLIZANCI

Blizanac poslodavac može biti sjajne, premda pomalo nemirne naravi. Svoj posao uvijek uspješno obavlja. Ipak mu ne „leži“ čitav svoj život naređivati ili upravljati drugima. Nije mu lako sjediti na jednom mjestu duže od sat vremena. Vaš poslodavac kojim vlada planet Merkur mora biti u stalnom pokretu.

Sretan je kad ga posao prisili na službeni put. Ima ideje, načela i umije se nositi s apstraktnim "stvarima". Svojim naprednim shemama i originalnim planovima pridonosi razvitku firme. Ne podnosi dosadu i nerad. Ima nešto s čim možete računati: nikad vam neće biti dosadan!

Poslodavac RAK

Ozbiljni, vrijedni Rak poslodavac ne trpi zabave na poslu. Sedam sati i 59 minuta od 8 radnih sati bit će bez ikakva humora. A može biti i prestrog! U poslu ima samo jedan cilj – zaraditi novac, i – točka. Kad bi se malo više opustio i bio popustljiviji glede zabušavanja i stvorio malo prisnije ozračje, ne samo da bi bio uspješniji već i sretniji.

On je stručnjak smisliti što ljudi žele i to im pružiti, dakako uz veliku zaradu za sebe. Čuvajte se onoga što pamti, a pamti kao slon. To uključuje i vrijeme vašeg dolaska na posao, i odlaska doma. Uspjeh mu smiruje unutarnje strahove, zbog čega i juri za njim.

Poslodavac LAV

Većina Lavova su izvanredni organizatori i zbog toga što znaju posao prenijeti na druge. Lavovi ne vole pojedinosti. Više im odgovara slikati širokim potezima, ostavljajući da se vi bavite dosadnim sitnicama, kao što su znamenke i statistika. Dajte mu svoje originalne ideje i obožavat će vas zbog toga.

Ako ste sposobni pokrenuti njegovu maštu, zlata mu vrijedite. Lav uvijek ima ured samo za sebe, i to, razumije se, luksuzan. Sve nagrade ili certifikati što ih je ikada dobio bit će lijepo uokvireni i postavljeni na upadljivo mjesto. Djelatnici su ponosni zbog njegova ugleda u javnosti.

Poslodavac DJEVICA

Ako imate poslodavca rođena u znaku Djevice, budite ljubazni prema njemu, jer je vjerojatno potiho zabrinut i nesretan. Oni nisu rođeni za moćne direktore koji snažno predvode druge i ubrzo zažale što su odlučili zagristi više nego što mogu progutati. Tipičnoj Djevici najbolje odgovara vlast iza prijestolja, dakle kao onaj koji pouzdano provodi originalne ideje drugih.

Još jedan razlog da se osjećaju nesretnima u ulozi poslodavca jest taj što oni teže jasno vidjeti drvo ne uočavajući iza njega šumu. A upravo ih ta crta čini nezamjenjivim draguljem – osobama koje „vode“ predsjednika kompanije.

Poslodavac VAGA

Poslodavac rođen u znaku Vage obično ima poslovnog partnera po načelu „pola-pola“, što pristječe iz njegove podsvjesne potrebe da uvijek spaja dvije stvari ili dvije ličnosti. Ako ste žena, vjerojatno ste malo zaljubljeni u njega, bili toga svjesni ili ne.

Poslodavac Vaga je krajnje uznemiren i opterećen obvezama, ali nikada nemate dojam da je u žurbi. To je proturječje kojim malo tko može upravljati. Ima trajnu potrebu da se na neki način izrazi, da opći s drugima. Jeste li zamijetili da često traži i vaše mišljenje? Želi biti pošten i ne voli donijeti nepravednu ili nepopularnu odluku.

Poslodavac ŠKORPION

Škorpionu život znači traganje za mudrošću i moći. On želi saznati sve tajne neba i pakla – bez obzira što se krije iza toga. Uz to je i podjednako zainteresiran i za vaše tajne i nastojat će proniknuti što se krije u vašoj lijepoj glavici. Nikad neće otvoreno vršiti pritisak na vas i obnažiti vam dušu.

Vi ćete vjerojatno sami to učiniti. Jedan dug, opčinjavajući pogled Škorpionskih očiju, bit će dovoljan da izvuče vaše priznanje. Samokontrola Škorpiona ulijeva strahopoštovanje. Jedno od najjačih oružja Škorpiona je tajnovitost njihovih razloga i namjera. On krije svoje motive i zavarava neprijatelja.

Poslodavac STRIJELAC

Brutalno je iskren kada pogriješite i bolno otvoren prema vašim propustima. On za sebe misli da je vrlo dobra marka. Uopćeno govoreći, vaš poslodavac Strijelac je prilično sretan, veseo, optimistički raspoložen, radostan tip. Prilično je pošten kada su u pitanju bolovanja i godišnji odmori.

Veliki je propagator morala! Možda mu se na neki način i divite, jer je čovjek koji se čvrsto bori za ono u što vjeruje da je ispravno i zbog toga vam je drago da radite za njega. Strijelac je iskren prema sebi i svom kodeksu kakav god bio. Teško je dokučiti je li svetac ili grješnik, ili je oboje istodobno.

Poslodavac JARAC

Njegovu danu nikad kraja. Počinje u zoru, a ponoć će ga zateći u razradbi plana zaduženja što ih rano ujutro treba izdati i brižljivo obaviti. On se redovito brije, tušira i presvlači u uredu. Ukoliko napusti situaciju kad postane kritična, svima je jasno da nastupa luda kuća.

Nikad ne zanemaruje obiteljski život zbog posla. On je očinska figura svojim radnicima – strog, ali pravedan. Ustrajava na izvršenju zadataka. Glas mu je opor ali potih, osim u rijetkim prigodama kada eksplodira zbog nečije gluposti ili nepažnje. Posjetitelje nekad može zaplašiti njegova ozbiljnost i uštogljeni formalizam.

Poslodavac VODENJAK

Tipični bi Vodenjak prije izabrao gladovanje nego uobičajenu uredsku rutinu od 9 do 17. Većina ih ne voli donositi ni odluke i nemaju posebne želje upravljati drugima. To ne znači da nisu sposobni poslodavci. On može biti rastresen i zaboravan, nastran, nepredvidiv i sramežljiv, da bi zatim postao krajnje odlučan, očitujući inteligenciju dotad skrivenu iza tih čudnih očiju i ravnodušna, povučena ponašanja.

Dodajte tome dobro sređenu intuiciju, zbog koje imate dojam kao da ima kristalnu kuglu skrivenu u džepu. Vidi kilometrima unaprijed i hvata sliku u cjelini, dok se ostali spotiču o sitnice.

Poslodavac RIBE

Većina Riba više vole plivati sami – neograničeni, kao pisci, prodavači, stvaraoci, glumci, lutajući cirkusanti ili ratnici sreće. Postoje neka područja u kojima Riba može primijeniti svoje talente i učiniti od sebe nezamjenjiva poslodavca ili ravnatelja.

Vrhunski je kvalificiran za tv. i radipostaje, medijsku promidžbu i odnose s javnošću. Upravljajući nekom od ovih operacija, davat će kreativne ideje iz svoga preobilnog gejzira mašte. On je vrhunski mag pozornice i filmskog platna, i sposoban producent. Može upravljati plesnim studijem. I mnoge putničke agencije za ravnatelje imaju Ribu.