JEZIVA STRANA ZODIJAKA: Svaki znak ima svog masovnog ubojicu sa specifičnom izopaćenom osobnošću

I u njihovim poremećim osobnostima daju se iščitati osobine astrološkog znaka, izopaćene u krajnost

Masovni ubojice neosporno su duboko bolesni pojedinci. No i u njihovim motivima, načinima na koji su birali ili ubijali svoje žrtve mogu se vidjeti astrološke crte njihovih znakova, izvrnute i pomaknute do krajnosti.

Ovan Henri Desire Landru (12. travnja 1869.)

Pariški Modrobradi rođen je u znaku Ovna koji je pod okriljem Marsa, boga rata. Ovan je vatreni znak koji prema klasičnoj astrologiji vlada glavom. Ima određene simbolike da je zbog svojih zločina Henri ostao bez svoje.

Zavodio je žene, i ženio se s njima zbog njihovog imetka da bi ih potom ubio. Njihova tijela bi raskomadao i spalio. Između 1914. i 1919. ubio je 10 žena, a ubio je i sina jedne od svojih država. Osuđen je na smrt giljotinom.

Kako Ovan, Henrijem je dominirao njegov poriv za natjecanjem i što god napravio, nije mu se činilo dovoljnim. Iz istog razloga, nikada nije mogao biti zadovoljan u vezi, što je tipično ako osobine Ovna odu u krajnost.

25 NAJGORIH SERIJSKIH UBOJICA SVIJETA: Masakrirao 52 žena i djece, a rodbina žrtava tražila da ga oslobode

Bik Albert Fish (19. svibnja 1870.)

O broju žrtava Bruklinskog Vampira se samo nagađa, a vjeruje se kako ih bilo i do sto. Bio je kameleon u smislu da se mogao neprimjetno uklopiti u svako društvo i ostati skriven. Bikovima vlada Venera koja određuje kako doživljavate ljubav, ljepotu i čemu pronalazite utjehu.

Fish je još kao dijete pokazivao znakove duševnih bolesti, a vremenom je situacija postajala sve gora. Imao je prilično neobične porive i često se samoozlijeđivao. Jedna od manifestacija osobina Bikova koji odu u krajnost je ta da pate od potpuno pogrešne slike o svom tijelu što često vodi u poremećaje prehrane.

A Fish je imao priličan problem prehrane – svoje žrtve, najčešće djecu, prvo je psihički zlostavljao, potom jezivo mučio da bi ih na kraju i pojeo. To pokazuje još jednu osobinu Bika. Zemljani znak pod Venerom u pravilu pokreće seksualno ispunjenje, što kod ovoliko poremećenog Bika može rezultirati monstruoznim zlostavljanjem. Fish, čije su zvučne halucinacije postajale sve gore tako je pokazao još jednu tipičnu Bikovsku crtu koja je otišla u krajnost. Bikovi su iznimno posesivni, a kako je svoje žrtve pojeo, nije ih morao ostaviti.

14 NAJGORIH DJECE UBOJICA: ‘Dragi dnevniče, danas sam je izbola, ugušila i prerezala vrat’

Blizanci Jeffrey Dahmer (21. svibnja 1960.)

Kanibal iz Milwaukeeja silovao je, masakrirao i ubio najmanje 17 dječaka i muškaraca između 1978. i 1991. Njegovi kasniji zločini uključuju nekrofiliju i kanibalizam – osim što je žrtve silovao za života, općio je i s njihovim tijelima koja bi kasnije raskomadao, skuhao i pojeo. Bio je opsjednut željom da se njegove žrtve osjećaju inferiorno.

Kao Blizanac, Dahmer nikada nije želio biti sam. Blizanci su vrlo druželjubivi i vole biti okruženi ljudima toliko da se prilagođavaju okolini, pa ponekad djeluju kao podvojene ličnosti. Kada to ode u krajnost, postaje obiljan problem. Žrtve je pronalazio u barovima za homoseksualce, a kada to nije uspio, unajmio bi muške prostitutke. Blizanci su prilično nemirni, i teško ostaju na mjestu što bi objasnilo zašto je tako brzo prelazio sa žrtve na žrtvu.

Uhvaćen je nakon što ga je njegova zadnja žrtva svladala i prijavila policiji. Osuđen je na 15 doživotnih kazni, no niti dvije godine nakon zatvaranja, ubio ga je drugi zatvorenik.

Rak Robert Maudsley (26. lipnja 1953.)

Stvarni Hannibal Lecter ubio je 4 ljudi, od čega troje u zatvoru. Rakovi su skloni depresiji i anksioznim poremećajima, a Maudsley je bio suicidalan te ovisan o narkoticima. Tvrdio je da je čuo glasove glasove koji su mu govorili da ubije roditelje. U njegovim ubojstvima vidi se još jedna crta Rakova – prilična suosjećajnost i zaštitnički odnos prema obitelji.

Njegova prva žrtva, zbog koje je završio u zatvoru, bio je muškarac za kojeg je Maudsley tvrdio da je zlostavljač djece. Nadimak je zaradio u zatvoru u kojem je ubio još trojicu jer je tvrdio kako je pojeo dio njihovog mozga. Britanske vlasti tvrdile su kako to nije točno, no nadimak je ostao, osobito nakon što su posebno za njega izgradili staklenu samicu u zatvoru u Wakefield jer su procijenili da je preopasno držati ga s drugim zatvorenicima.

Lav Donald Neilson (1. kolovoza 1936.)

Nadimka Crna pantera, osuđen je za pet ubojstava. Počeo je s razbojstvima, a onda je u jednom osobito divljoj oružanoj pljački pošte ubio trojicu muškaraca, a jednu brutalno pretukao. Nadimak Crna pantera zaradio je nakon TV intervjua supruge jednog ubijenog muškarca koja je rekla da je bio brz poput pantere. No njegova Lavlja narav možda se najbolje vidi u ubojstvu Lesley Whittle. Kćer bogatog industrijalca dobila je prilično naslijedstvo, i nakon tri godine planiranja, oteo je tada 17-godišnju djevojku.

Mislio je kako obitelji neće biti teško platiti 50.000 funti, no policija i niz drugh okolnosti spriječili su brata da dostavi novac. Njeno tijelo pronađeno je nekoliko dana kasnije. Osim luksuza kojeg svaki Lav priželjkuje, drame oko same otmice, Neilson je pokazao još jednu Lavlju karakteristiku – ponos, Svaki Lav se hvali svojim djelom, a u poremećenom umu Neilsona, i njegova ubojstva su bila razlog za hvalu.

Djevica Ed Gein (27. kolovoza )

Mnogi su ubijali više od Mesara iz Plainfileda, ali nijedan se masovni ubojica ne može pohvaliti da je poslužio kao nadahnuće za čak tri kultna hororca. Najpoznatiji je po tome što je svojim žrtvama odrao kožu i od njih šivao detalje, a od napravio je posebno odijelo s grudima koje je povremeno odijevao kako bi što više ličio na svoju majku.

Upravo je Gein bio inspiracija za glavni lik kasnije ekraniziranog romana Psiho (objavljenog godinu dana nakon što je uhvaćen), a njegov kanibalizam bio je predložak i za Jama Gumba (iz filma Kad jaganjci utihnu). Leatherface iz Teksaškog masakra motornom pilom gotovo je doslovni prikaz njegova života.

STVARNI MONSTRUM KOJI JE NADAHNUO KULTNE HORORCE: Mnogi su ubijali više, ali nitko krvavije…

Samo tipična Djevica može toliko posvetiti pozornosti detaljima kao što je , u nevjerojatno morbidnoj varijanti, posvetio Gein. Također, sve se odvijalo u njegovoj kuću, a orjentiranost domu još jedna važna osobina Djevica.

Vaga Andrej Čikatilo (16. listopada 1936. )

Mesar iz Rostova, seksualno je zlostavljao, masakrirao i ubio najmanje 52 žene i djece u Rusiji između 1978. i 1990. Osuđen je u travnju 1992. Rodbina je zahtijevala od suda i vlasti da ga oslobode – kako bi ga oni mogli ubiti. On je osuđen na smrt u listopadu 1992., a pogubljen strijeljanjem u veljači 1994. Osim što je jedan od masovnih ubojica s najviše žrtava, uznemirujuće su i njegove metode. “Čikatilo je mučio žrtve dok su bile žive tako što im je grizao jezike, rezao spolne organe i parao trbuhe”, među ostalim je istaknuo sudac čitajući presudu. Psihijatrijski vještaci istaknuli su kako je riječ o nekrosadistu koji može doživjeti seksualno zadovoljenje jedino ako osoba pati ili umire.

Vaga ne podnosi biti sama, a u ozbiljno premećenom umu poput Čikatilovog, to se izrodilo u to s being alone. So it makes sense that he wanted to make his victims a part of himself so they never would leave him. He was found guilty and was sentenced to be executed.

Škorpion Charles Manson (12. studenog 1934.)

Kult koji je brojao 100-injak članova, na Mansona je gledao kao proročansku figuru. Upravljo je Obitelji i organizirao ubojstva niza ljudi, od kojih je najzloglasniji masakr obitelji Tate. U Obitelji, koja je u mnogočemu počela kao Mansonov harem, obilato su koristili halucinogene droge.

Osim što je kako i svi Škorpioni bio sklon mističnom, okultnom, Manson je kao i mnogi pripadnici ovog karizmatičnog znaka nevjerojatno dobro manupulirao ljudima. Zloupotrijebio je i drugu karakteristiku Škopriona – naglašenu seksualnost te upornost i predanost.

Strijelac Ted Bundy (24. studenog 1946.)

Najzloglasniji američki masovni ubojica priznao je 30 ubojstava ali pravi broj žrtava ni danas nije poznat. Vrebao je mlade i privlačne žene koje je silovao i potom ih ugušio ili zatukao. Potom bi masakrirao i njihova mrtva tijela. Često bi posjećivao i mjesta na kojima se riješio tijela zbog seksualnog zadovoljstva.

Upornost i motivacija su karakteristika Strijelaca koja se može očitovati u njihovoj izdržljivosti i savladavanju prepreka ali u ovakvoj bolesnoj predanosti. Također, Strijelci su vole kada se oko cilja moraju potruditi, a Bundy je njihovu sklonost lovu ispoljio u krajnje bolesnoj inkarnaciji.

Jarac Charles Ng (24. prosinca 1960.)/ Ian Brady (2. siječnja 1938.)

Oba najzloglasnija Jarca djelovala su u paru. Ian Brady i Myra Hindley od 1963. do 1965. ubili su i seksualno zlostavljali petero djece, stare između 10 i 17 godina.

Kineski Amerikanac Charles Ng i njegov suučesnik Leonard Lake silovali, mučili i ubio između 11 i 25 žrtava na Lakevom ranču u Calaveras Countyju u Kaliforniji. Snimili su se dok su silovali i mučili svoje žrtve. Zločini su postali poznati 1985., nakon što je Lake počinio samoubojstvo a Ng je uhvaćen u sitnoj krađi u dućanu. Policija je pretražila Lakeov ranč i pronašla ljudske ostatke.

I Ng i Brady pokazali su temeljne odlike Jarca – krajnju organiziranost te vođenje tima, a čak i njihova bolesna okrutnost nosi obilježja ovog zemljanog znaka: tipični Jarac ništa ne odrađuje polovično. A koliko su bili uspješni pokazuje i to što su bili uhvaćeni relativno slučajno. Zato su mnogi uvjereni i da je najpoznatiji neuhvaćeni ubojica, Jack Rasparač, Jarac.

Vodenjak Gary Ridgway (18. veljače 1949)

Ubojica Zelene rijeke zadavio je 48 prostitutki, a smatra se kako je ukupan broj njegovih žrtvi čak 90. Jedini razlog zbog kojeg nije osuđen na smrt je taj što je rekao da će policiji otkriti gdje se nalaze tijela njegovih žrtava.

Ako nešto karakterizira Vodenjake to je razmišljanje izvan okvira, a na krajnje morbidan način, Ridgway je to pokazao bolesnim načinom kojim se osigurao od smrtne kazne.

Ribe John Wayne Gacy (17. ožujka 1942.)

Klaun ubojica seksualno je zlostavljao i ubio 33 tinejdžera i mladića u nizu ubojstava između 1972. i 1978. godine u Chicagu. Namamio je žrtve u svoju kuću obećavajući im posao ili novac prije nego što ih je zagutio podvezom za komprese. Gacy je 26 žrtava zakopao ispod kuće, a kasnije žrtve bacao je u rijeku Des Plaines. Zbog 33 ubojstava, Gacy je osuđen na smrt.

Ribe su u krajnje kreativne i nevjerojatno intuitivne. Gacy je te dvije osobine izopačio i iskoristio kako bi stekao povjerenje mladiča i dječaka koje je kasnije zlostavljao i ubio. Također, Ribe su nevjerojatno suosjećajne i brižne, a u njegovom ozbiljno poremećenom umu on je spašavao dječake i mladiće od groznog života.