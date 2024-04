Mars u Ribama u harmoničnom aspektu (sekstil) s Jupiterom i Uranom u Biku, pomoći će nam da odustanemo od maglovitih snoviđenja i vratimo se u stvarnost s optimističnim pogledima na ljubav i život kao takav.

Okolnosti će se odvijati onako kako će nama to odgovarati. Bit ćemo brzi kada treba zgrabiti nove prilike. Znati ćemo kako stvoriti ili pronaći situacije u kojima ćemo dobiti ono što tražimo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Želja da budemo drugačiji pojavljivat će se na sve moguće načine: u neortodoksnom stilu života, u inventivnosti, u intuitivnom prepoznavanju prednosti novog razvoja.

Ovan

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Niste u sjajnoj energetskoj formi. Vaši osvajački pohodi ne donose vam željene rezultate i vjerojatno ćete odustati od daljnjih nametljivih uletavanja. Ne zanima vas ulazak u ozbiljnu vezu. Žudite za seksi eksperimentalnim odnosima bez ikakvih obveza.

Bik

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sreća je na vašoj strani. To što poželite, to i dobijete. Uživate u svakovrsnom obilju i više se ne žalite na dosadu i monotoniju u vašoj ljubavnoj vezi. Ako ste vi i on(a) dulje vrijeme zajedno, slobodno računajte na buđenje nove strastvenosti u vašem odnosu.

Blizanci

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još vas prate ograničavajuće okolnosti, ali ono najgore je iza vas. Neskladni planetarni aspekti proizveli su vaše unutarnje urušavanje, što vas je potaklo da krenete stvarati novog sebe. Uz sretan utjecaj Jupitera, zaboravit ćete vašu tugaljivu ljubavnu prošlost.

Rak

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobro podnosite stresne situacije i to je siguran znak da ste postali jači i izdržljiviji. Iznova ste otkrili izgubljeno samopoštovanje i više ne dopuštate da netko manipulira s vama i da vas ucjenjuje. Privlačni ste drugima. Nemate razloga da i dalje ostanete sami.

Lav

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posljednjih dana malo ste živnuli i više ste nalik sebi. Već ste zaboravili kada ste posljednji put bili u pravoj ljubavnoj formi. Postali ste skromniji, jednostavniji i općenito tiši i drugi vas lakše trpe i podnose, što se posebno odnosi na partnera ili partnericu.

Djevica

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vaš ljubavni život pun je ograničenja i zabrana koje ste sami sebi nametnuli. Vi ste jedini tvorac vlastite sudbine i nitko vam ne brani da postanete sretnija i zadovoljnija osoba. Ako ste u vezi u kojoj nema ljubavi, samo o vama ovisi da li će doći do raskida odnosa.

Vaga

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako je prije koji dan došlo do raskida vaše ljubavne veze, vjerojatnom se to moralo dogoditi jer ste i vi on(a) dulje vrijeme bili nezadovoljni postojećim stanjem stvari. Nedostatak zdrave komunikacije i povjerenja između vas na kraju je dovelo do razlaza.

Škorpion

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Skloni ste svakovrsnim egzibicijama. Zanimaju vas samo originalni i autentični likovi i svi drugi su vam dosadni. U skladu s očekivanjima, u vidokrug će vam uletjeti netko sklon avanturama i prekomjernoj slobodi. Vaša brzopotezna veza bit će kratkoga vijeka.

Strijelac

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Probleme sa samopouzdanjem pokušavate ukloniti prekomjernom ambicioznošću. Skrivate vlastitu ranjivost. Vaš ljubavni život je u zastoju. Odustali ste od zbližavanja s astrološkom Ribom jer je previše posesivna za vaš ukus i kvari vam dobro raspoloženje.

Jarac

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Primate veliku potporu od brojnih planeta i mnogo toga vam lako polazi od ruke. Jedino vam u ljubavi ne ide sve po zamišljenom planu, ali i to će se uskoro izmijeniti na bolje. Sve u svemu, zadovoljni ste vlastitim životom i nemate većih pritužbi i zamjerki.

Vodenjak

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Umorni ste od besmislenog tračeraja i viška beskorisnih informacija o svemu i svačemu. Zanima vas konkretna i opipljiva ljubavna uživancija. Tjelesni dodiri, maženje, strastveno vruća seksologija, vaše su prioritetne želje i potrebe u životu kao takvom.

Ribe

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon razdoblja u kojem ste zabijali glavu u mulj, postupno dolazite k sebi i vraćate se omiljenom sportu – plivanju! Napuštaju vas osjećaji inferiornosti. Osoba rođena u znaku Vodenjaka pomoći će vam u emocionalnom buđenju i mentalnom preobražaju.