Ljubav u prosincu

Bik

Bikovi jure kroz život na raketni/Uranski pogon, i vrlo brzo sagore. Najgori emocionalni krš i (s)lom je iza vas, i možete odahnuti, iako će vas utjecaj Marsa nastaviti iritirati sve do 13. prosinca. U dane oko 8. prosinca Mars će biti u opoziciji sa 'zloglasnom' zvijezdom Algol, i u to vrijeme budite na velikom oprezu i ne izazivajte vraga, i to posebno vi koji ste rođeni 17. ili 18. svibnja.

U drugom dijelu prosinca, iz dana u dan osjećati se sve zgodnije i ugodnije u vlastitoj koži, s potencijalnom kulminacijom radosti u posljednja tri dana 2021. godine. Škorpioni, Jarci i Ribe, idealni su vam za sveobuhvatnu i temeljitu seks simbiozu.

Škorpioni malo manje, Jarci malo više, a Ribe na najače! Odnedavno ste solo? Nećete dugo plakati za bivšim ili bivšom. Egzistirate u mirnoj, uhodanoj i višemanje monotonoj vezi? Vašim zajedničkim 'intimnim krvotokom' procirkulirat će nove količine svježe krvi – strasti, povjerenja i ljubavi!

Škorpion

Vaša sjajna energetska forma iz studenog, nastavit će se i u prosincu. Najjače ste zainteresirani za ljubav i seks, i sve drugo vam je manje važno. U prvom tjednu prosinca Mars i Venera bit će u 'sekstil' suglasju, i u vašem ljubavnom životu sve će se razvijati božanstveno skladno i nadahnuto.

On(a) će se u vas strašno zaljubiti, a i vi ćete njega ili nju zavoljeti punim srcem. Prosinac je sveti mjesec, i u najčišćem nesebičnom izdanju, i vaša će ljubav zasjati aurom svetosti. Posljednja tri dana prosinca, bit će najava velikoga vala vaše ljubavne inspiracije, što će potrajati niz mjeseci.

Izbjegavajte slijepe strastvene ulice i krivudave eksperimentalne staze! Friško rastavljeni među vama, teško podnose samoću, i krenuti će u konkre(ve)tnu akciju. Škorpioni u bračnim vodama iz temelja će preporoditi postojeći odnos, zajedničkim zalaganjem, uzburkanim emocionalnim valovljem i punokrvnim strastvenim željama.

Jarac

Venera će vas cijeli prosinac 'častit' svojim prisustvom u vašem znaku Jarca, i bit ćete nježniji i obzirniji prema drugima nego što ste to inače. U prvih 13 dana prosinca i tranzitni Mars će vas blagonaklono gledati. Zračiti ćete neodoljivim fatalnim seksipilom!

Ako sanjate novu ljubav, nebesa će vam se smilovati i upoznat ćete jednu karizmatičnu, zahtjevnu i vrlo ambicioznu osobu koja će vam psihotjelesno generalno odgovarati. Venera će biti 'u društvu' s tajnovitim Plutonom, i vaša vruća strast nezaustavljivo će rasti.

Na vrhuncu snaga bit ćete u prvom tjednu ožujka 2022. godine, i tek ćete se u osvit proljeća emocionalno utišati, smiriti i uravnotežiti. Ako vaša nova ljubavna veza bude ilegalna, duša će vam se cijelo vrijeme pržiti na vatri pohote i nečiste savjesti. Ako nadvladate sve nedaće i ostanete zajedno, to će biti siguran 'kozmički dokaz' da ste pronašli ljubav kojoj ste se cijeloga života potiho nadali.

Ribe

Ribice izgledaju seksi vražije i to ne može promaknuti radoznalim očima (erotski) iskusnijeg promatrača. A kakav će vam tek biti mjesec prosinac? Slobodno se naoružajte strpljenjem, samokontrolom i više od svega zdravim razumom, da ne bi bilo nismo znale.

I muški primjerci Riba bit će romantično sanjivi i zavodljivi. Ono što bi vam moglo stvarati velike (i one zdravstvene) smetnje je - koja čašica previšealkohola, i to je upozorenje i za muške i za ženske Ribe. U četvrtak 30. prosinca, tranzitni će Jupiter ući u vaš vodeni znak nakon punih 12 godina.

Uz novovjekog vladara Neptuna, Jupiter je stari arhetipski vladar Riba, i vaš duh će plivat u slobodnom kreativnom stilu sve do 10. svibnja 2002., kada će Jupiter ući u vatrenog Ovna.

Radujte se zdravlju, ljubavi i svojoj novoj snazi. Uz izdašnu potporu 'srećonosca' Jupitera, preurediti ćete i ispraviti 'svašta nešto' u vašem flegmatičnom ribljem životu.