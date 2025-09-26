Čak dva znaka mogla bi se upustiti u veze s puno mlađim ili starijim osobama, nekima prijete prekidi!

Tranzitni Mars u Škorpionu totalna je penetracija u tijelo i u dušu druge osobe. Unatoč izuzetnoj seksualnosti, ona se ne razdvaja od osjećaja.

Točnije, nema izuzetnog seksa bez izuzetnih osjećaja. A to je paket koji možete dobiti ako osvojite osobu s Marsom u Škorpionu.

Ovan

Važne lekcije učite iz suosjećanja sa slabijima i pokušaja da im pomognete. Najveći zahtjevi za transformacijom čekaju vas na području doma, obitelji i nacionalnog poistovjećivanja. Privlače vas nježne i sažalne osobe, spremne žrtvovati se u ime ljubavi.

Bik

Ljubomorni ste i posesivni. Imate poseban magnetizam za osobe suprotnog spola. Vaša potreba za zanimljivim ljubavnim odnosom veća je od potrebe za sigurnošću u vezi. Žene rođene u znaku Bika jako privlače stabilni muškarci, jakog libida i velike snage.

Blizanci

Privlače vas tople, ali pomalo nasrtljive osobe, sklone dvostrukim ljubavnim vezama. Uz to ste i sami nepredvidljivi i nesigurni u vlastitu privlačnost. Nagli raskidi odnosa opterećuju rođene u svibnju, a rođeni u lipnju oprezniji su u vezama pa su i razočaranja rjeđa.

Rak

Vaše najveće teškoće vezane su uz ljubav i novac. Iznenadni usponi i padovi mogući su na oba područja. Skloni ste nepredvidljivim potezima za onim što želite. Zaljubljujete se i upuštate u nekonvencionalne veze s mnogo starijim, ali i mnogo mlađim osobama.

Lav

Osjećate se nedovoljno voljenim i bez obzira koliko to sakrivali, ostajete zakočeni na seksualnom planu. Veze s puno mlađim ili starijim osobama rezultiraju potvrđivanjem tog pogrešnog uvjerenja. Potreban vam je rad na sebi kako biste svladali blokade izražavanja.

Djevica

Patite od pretjerane brzopletosti, naglog zaljubljivanja, nepromišljenog zaključivanja, malo vidljivih ali postojećih unutrašnjih ograničenja. Naglo i dramatično mijenjate svoje ljubavne situacije često se suočavajući sa bolnim i ružnim završecima ljubavnih veza.

Vaga

U teškim životnim situacijama povlačite se u sebe djelujući autodestruktivno. Čini vam se da nemate nikakvog utjecaja na vlastiti život. Ali, nije tako. Sami ste odgovorni za svoj život, jer svaki izbor, svaka odluka, eliminira određene mogućnosti iz vašeg života.

Škorpion

Vaša potreba za poniranjem u voljenu osobu, za njezinim posjedovanjem bez ostatka, rezultira teškim i opasnim vezama punim naglih zaokreta i čudnih prekida. Skloni ste rušenju konvencija. Posebno nemiran ljubavni život imaju rođeni u mjesecu listopadu.

Strijelac

Ne vjerujete njegovim ili njezinim izjavama ljubavi i to vas u osjećajnom smislu izlaže nezadovoljstvu i sumnjičavosti. Vjerojatno ste ljubomorni i kad treba i kad ne treba i kvarite odnos. Dodir je ono u čemu ste majstor. Upotrijebite ga za svoje i tuđe iscjeljivanje.

Jarac

Opsjednuti ste željom za upravljanjem drugima i postavljanjem pravila igre. Teško se prepuštate ljubavnim zanosima unatoč brzoj i izravnoj komunikaciji. Žene rođene u znaku Jarca imaju teškoća sa sistemom vrijednosti kojim opterećuju svoju ženstvenost.

Vodenjak

Njegov ili njezin fizički izgled nije vam najvažniji. U potrazi ste za zanimljivom, pametnom i duhovitom osobom. Skloni ste flertu, ali više na riječima, a manje na djelu. Vaš duh je pobunjenički i drugi vam mogu koješta raditi, ali vas ne smiju sputavati.

Ribe

Magnetska, gotovo animalna privlačnost, na vašu životnu stazu dovodi mnoge vrlo neobične osobe. Ribe rođene u mjesecu veljači sklonije su zanimljivim i raznovrsnim ljubavnim vezama dok je rođenima u ožujku u ljubavi najvažnija sigurnost i odanost.