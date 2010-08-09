09.08. Astrolog odgovara...

Rođeni ste sa Suncem u Škorpionu, Mjesecom u Vodenjaku i Ascendentom u znaku Djevice. Osjećate potrebu da izrazite svoju energiju preobražavanja, i reformirate postojeće stanje. Vaše stvaralačko izražavanje može biti sputano emocionalnom tvrdoglavošću, odbijanjem da se otvorite i strahom da gubite kontrolu. Sa Suncem i Uranom u sekstilu vaš osjećaj samosvijesti sadržava originalnost i inventivnost. Želite živjeti svoj život bez ikakvih ograničenja. Uvijek ste budni, nemirni, jako napeti i puni blistavih uvida. S Mjesecom u Vodenjaku reagirate nepredvidljivo, ekscentrično, s nepristranom objektivnošću. Potrebno vam je da se uključite u društvo kako bi se osjećali emocionalno usmjereni i zadovoljni. Skrbite se za druge ohrabrujući njihovu nezavisnost i osjećate se podržano kad zauzvrat dobijete potpunu autonomiju. S Mjesecom i Plutonom u kvadratu vaša emocionalna sigurnost ovisi o potpunu preobražaju i preporodu unutar sebe. Trebate usmjeriti osjećaje i sagu volje na preinačavanje svojih reakcija i eliminaciju starih osjećaja i predodžbi. S Merkurom u Škorpionu komunicirate snažno, duboko i strastveno. Vrlo ste temeljiti u svakom istraživanju, želite raskrinkati. Vaša sposobnost da s drugima uspostavite veze može biti umanjena potrebom za tajnovitošću i šutljivošću. S Marsom u Blizancima dokazujete se fleksibilno, verbalno, pametno, komunikativno, primjenjujući mnogo raznih, usavršenih vještina. Žarište vaših želja mijenja se brzo i često, i možete biti nesigurni što zapravo želite. S Marsom i Jupiterom u sekstilu posjedujete više nego dovoljno vitalnosti i borbenosti da se možete suočiti s bilo kakvim problemom koji vam se nađe na putu i u stvari ste ih skloni olako shvaćati. S Marsom i Zenitom u konjunkciji vaš nagon za uključenjem u društvene aktivnosti je velik. Osjećate potrebu da se za vas zna u zajednici i ostavljate dojam vrlo (pričljive) poduzetne osobe. Važno je da naučite biti obzirniji i manje nagli. U sebi imate nešto nepokorno. S Jupiterom u Lavu težite rastu i osobnom poboljšanju sudjelujući u stvaralačkim djelatnostima, slobodno izražavajući obilnu vitalnost i davanjem toplog ohrabrenja drugima. Vaša širokogrudnost je obojena ponosom i nagonom za priznanjem. Posjedujete urođenu i nepobjedivu vjeru u život. S Jupiterom i Zenitom u sekstilu uglavnom znate kako ostaviti dobar dojam u svijetu. Sigurni ste u sebe. Dobro se prilagođujete raznim životnim okolnostima i obično imate sreće. Ne morate se boriti za pravo na vlastiti razvoj; ono vam je ponuđeno na pladnju. Ovaj je Jupiterov položaj odličan za uspon u životu (veliki ili mali) – uspon do kojeg dovodi široki krug interesa. Tijekom ožujka 2011. godine tranzitni Jupiter bit će u sekstilu s vašim Zenitom, i tada će vam se nasmiješiti poslovni uspjeh!

profesionalni astrolog Wladyslaw Josip Miletić