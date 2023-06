SUH I TOPAO ZRAK / Zadnji je dan lipnja, a čeka nas sunčani petak diljem Hrvatske: Ipak, navečer u Dalmaciji mogući pljuskovi

Na Jadranu vikend promjenjiv i nestabilan, iako će se glavnina nevera i jakih pljuskova dogoditi u subotu, a tek malo kiše moguće je mjestimice u Dalmaciji. Idući tjedan sunčaniji, vruć, pravi ljetni, a uglavnom samo u utorak, a i to vrlo rijetko, može se koji pljusak iz zaleđa spustiti do same obale