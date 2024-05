'VAŽNO JE IGRATI FER' / Ženska gaming reprezentacija želi na Svjetsko prvenstvo: Upoznajte Petru, Brunu i Ana Mariju

Da za nešto više od 2 tjedna počinje europsko prvenstvo u nogometu, to svi znamo. Ali jeste li znali da se u kolovozu igra i svjetsko prvenstvu u gejmanju? U borbu za Rijad će za mjesec dana krenuti Grill, Rei i Speed or feed. To su nadimci igračica koje bi prvi put u povijesti mogle predstavljati Hrvatsku na prvenstvu u Esportu. Više pogledajte u prilogu Rikarda Stojkovskog