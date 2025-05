OBJAVIO KNJIGU / Željko je jedini slijepi profesor povijesti u Hrvatskoj: 'Bio sam na rubu provalija'

Bilo je to prije 15 godina kada sam kao novinarka bila u Osnovnoj školi Dugave u Zagrebu, na satu povijesti koji do danas nisam zaboravila. Učenici su obožavali svog profesora, rekli su da je strog, ali pravedan. Bio je duhovit i predavao na način koji im je bio zanimljiv. Uz sve to: bio je i slijep. Prepoznavao je glas svakog od svojih 300 učenika, iz svih 12 razreda u kojima je predavao. Razred je u glavi zapamtio kao šahovsku ploču. Taj se profesor zove Željko Brdal. I jučer je objavio knjigu "S bijelim štapom put planina".

Od Papuka i Dilj Gore do Biokova do Mosora, nema planine na kojoj nije bio. Na 1831-dan metar visokoj Dinari, na 3086 metara visokom najvišem vrhu Austrije. Sve je počelo s njegovom kćeri, koja se upisala u planinarsku grupu u osnovnoj školi: a sada je svoje pustolovine s planina duhovito opisao na 300 stranica putopisa. I nije mu to prva knjiga: suautor je nekoliko udžbenika iz povijesti, a inače organizira i šahovska natjecanja.

Strastveni planinar Željko Brdal večerašnji je gost u RTL Direktu.