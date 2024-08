NASTAVAK VRUĆINA / Za nijansu vruće i sparnije: Kraj kolovoza i početak rujna bit će iznadprosječno topao

Ujutro pretežno sunčano, često i potpuno vedro. Ugodnije samo u gorju, gdje će po kotlinama u ranim jutarnjim satima nakratko biti i magle. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, niknut će tu i tamo koji oblak, ali gotovo zanemariva šansa za kraći pljusak, a i to uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab, a bit će za nijansu vruće i sparnije uz 32-33 Celzijeva stupnja. Na istoku vrlo slično, čak uz manje oblaka nego u srijedu, većinom opet oko gorja na zapadu Slavonije. Prolazno će zapuhati slab do umjeren sjeverni vjetar, ali bit će još malo toplije, time i neugodnije, najviše 33 do 34 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji dosta sunca, ali i povremeno umjerene naoblake. Bit će to opet lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost pljuska i grmljavine, prije svega u zaleđu, ali i na krajnjem jugu zemlje. Zapuhat će prolazno i maestral, no vruće i vrlo vruće, između 32 i 34 stupnja. Na sjevernom Jadranu obilje sunca, a samo mala mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak postoji u unutrašnjosti Istre te riječkom zaleđu. Bura će prolazno oslabjeti, a ostaje podjednako vruće, uz more do 34 stupnja, lokalno i 35