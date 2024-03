POVIJESNA ODLUKA / Za napuštanje i zlostavljanje životinja od sada i zatvorske kazne

Prizori napuštenih životinja ostavljaju bez riječi, a za počinitelje nikakve riječi i ne vrijede pa su stigle i kazne. Za napuštanje kućnih ljubimaca i drugih životinja određena je kazna zatvora do godine dana. Za usmrćivanje i teško zlostavljanje do dvije godine. 'Konačno se dogodilo, konačno više napuštanje životinja nije samo prekršaj nego se onaj tko napusti životinju može pribojavati i zatvora', rekla je Vlatka Balaš Cerjak, volonterka udruge Prijatelji životinja. Počiniteljima se može izreći i zabrana držanja i nabavljanja životinja u trajanju do pet godina. Ove kazne su povijesna odluka, poručuju u osječkom Azilu koji skrbi o napuštenim psima. 'Oduševljeni smo i mi koji godinama već radimo ovdje i brinemo za njih, oduševljeno je njih 180, ono što je u stvari najvažnije zbog čega je nama izuzetno drago što je donesena ovakva odluka je to što mi godišnje primimo 400 pasa', rekla je Maša Riznić, volonterka udruge Pobjede. Prilog reportera RTL-a, Bojana Uranjeka.