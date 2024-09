PROGNOZA VREMENA / U unutrašnjosti oblačno uz povremenu slabu kišu, na Jadranu djelomice sunčano

Novi tjedan u unutrašnjosti počinje oblačno uz povremenu slabu kišu, češću na istoku zemlje, gdje prolazno može biti intenzivnija. No, na Jadranu barem djelomice sunčano, uglavnom suho, a malo sunca bi nakratko moglo proviriti i u dijelu Gorskog kotara i Like. Manje vjetrovito nego danas, slab do ponegdje u Slavoniji umjeren sjeverozapadnjak. Na moru umjerena, u početku na jugu ponegdje pojačana bura i tramontana. Jutro prohladno, između 7 i 10 °C u kopnenim, a tek oko 12-13 °C u krajevima uz samo more.