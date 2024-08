A BIT ĆE I VEĆE / Tucaković objasnio koliko će rasti plaće vatrogascima. 'Najmanja će biti 1300 eura'

'Mi smo i do sada imali veliku različitost. Slijedom donošenih pravilnika o koeficijentima, o zvanjima, o kategorizaciji postrojbi, Vlada je danas donijela uredbu o dodacima na plaću čime ćemo zatvoriti taj krug. Riješit ćemo na ovaj način minimalnu plaću ispod koje plaća vatrogascima ne može ići, to je ono najbitnije - da svako za isti posao, dobije istu plaću", rekao Tucaković je i objasnio da je teško izračunati koliko će to iznositi jer ovisi o poreznim odbitcima, Više pogledajte u videu