VARLeaks / Skandal trese hrvatski nogomet: Kako je snimka iz VAR sobe uopće dospjela u javnost?

Je li bilo ofsajda ili nije, je li Hajduk oštećen, kako se to razgovaraju nogometni suci i čemu toliko psovanja, kako je snimka iz VAR sobe uopće dospjela u javnost i tko je za to kriv. Sve su to pitanja nakon VARLeaksa, kako smo u Direktu prvi nazvali skandal s curenjem snimki suđenja s nogometne utakmice Varaždin Hajduk. Danas se javio i predsjednik sudačke komisije koji kaže da je ovo nezapamćen pritisak na suce. I tako je kontroverzni VAR još jednom došao u središte pozornosti. Je li nogomet učinio poštenijim ili nepoštenijim? Priču donosi Borko Brunović. Više pogledajte u prilogu.