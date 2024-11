OD PONEDJELJKA / Sindikat ne namjerava odustati od štrajka u bolnicama i domovima zdravlja

'Ničiji život ni zdravlje neće biti ugroženi', uvjeravaju članovi sindikata Zajedno koji u ponedjeljak kreće u štrajk u bolnicama i domovima zdravlja. No, ništa što nije hitno neće se obavljati. Od zakazanih operacija kukova, kralježnice, preko radioterapije i dijagnostike, čak i u Klinici za tumore, do kontrolnih pregleda na koje neki čekaju i mjesecima. Štrajku su se priključile bolnice diljem Hrvatske, ali u kojem točno omjeru ni ravnatelji bolnica ne znaju dok u ponedjeljak ujutro ne dođu na radno mjesto. S druge strane iz sindikata prijavljuju pokušaje pritiska na njih da odustanu od svega, ali oni to nemaju namjeru. Više pogledajte u videu