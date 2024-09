VREMENSKA PROGNOZA / Ružno vrijeme do kraja tjedna: Od četvrtka kiša u cijeloj Hrvatskoj

Srijeda je bila najpovoljniji dan ovog tjedna. Danas kreće dugotrajnije pogoršanje vremena. Donosi ga izražena frontalni poremećaj sa sjevera kontinenta, a u zavjetrini Alpa formirati će se tijekom jutra i prava Genovska ciklona. Taj ciklonalni vrtlog vlažnog i prilično hladnogzraka polako će ići prema istoku i tako danima kružiti iznad naših krajeva. Bit će to vrlo kišovito razdoblje. Najkišovitije čini se u zemljama sjevernije od nas, no bit će i kod nas obilne kiše, izraženih pljuskova, nevera pa i bujičnih poplava, glavninom od četvrtka do subote.