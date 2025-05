'NAUČILA SAM I GUBITI I DOBIVATI' / Josipa Pleslić tvrdi da nije tužna ni razočarana izbornim rezultatom u Kninu

U razgovoru s reporterom RTL-a Danas Ivanom Skorinom, Josipa Pleslić ex Rimac kaže da nije ni razočarana ni tužna. 'U utakmicu smo ušli s ciljem da pobijedimo, ali s obzirom na to da to nije moja prva i jedina utakmica ja sam naučila i dobivati i gubiti. U tom porazu sam se naučila čestitati onome koji je bolji i ovo je jednostavno volja birača'.